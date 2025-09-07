Com mais de 12 mil participantes, Desfile de 7 de Setembro mantém acesa chama do patriotismo em Cascavel

Cascavel - Um dia que entrará na história do Município. A Avenida Brasil se transformou em um verdadeiro símbolo do amor à pátria neste dia 7 de Setembro. Cascavel celebrou os 203 anos da Independência do Brasil com um desfile cívico-militar que reuniu mais de 12 mil pessoas, um recorde da cidade. Crianças, jovens, profissionais da educação, forças de segurança, entidades, atletas, toda comunidade celebrando o civismo em uma manhã marcada pelo verde e amarelo, música e muita em emoção.
O prefeito Renato Silva destacou a importância de manter vivo o espírito cívico.
“É um momento de respeito à história e de inspiração para as novas gerações. O município de Cascavel faz, mais uma vez, uma grande festa para celebrar a nossa liberdade, conquistada com muito sacrifício. É importante estarmos presentes para dar exemplo às crianças e mostrar que o nosso país é amado, rico e pujante. Precisamos sempre lutar pela liberdade, pelos princípios e pela ordem. Durante toda a semana acompanhamos nas escolas o patriotismo das crianças, a emoção ao cantar o Hino Nacional e a valorização da nossa pátria. Esse amor vai se renovando a cada geração, e é isso que garante um povo livre, verdadeiro e preparado para seguir de cabeça erguida, sempre com ordem e progresso”.
O General Machado, à frente da 15° Batalhão Mecanizado, lembra do legado histórico do país e o sentimento de patriotismo que une todas as gerações.
“Hoje é um dia de reafirmar o amor à nossa terra, à nossa gente, e a soberania do Brasil, especialmente neste rincão do Oeste do Paraná”.
O desfile reuniu 63 instituições, 7.693 pessoas a pé, 162 veículos, 95 motocicletas e 24 cavalos, com destaque para a rede municipal de ensino, que levou mais de 2 mil alunos e profissionais para a avenida, mostrando o entusiasmo das crianças e adolescentes pelo país. A Banda da 15° Brigada de Infantaria Mecanizada e nove fanfarras escolares marcaram o ritmo da celebração, garantindo animação durante toda a manhã.
O público também marcou presença com grande emoção. “Está muito legal, muito bacana ver o pessoal representando as cidades de Cascavel. Ficou bem organizado e, na verdade, todo ano é assim, mas esse ano o pessoal se superou”, comenta o gestor de tráfego, Guilherme Chaves Lopes.
A estudante Emily Sibeli Ferreira Monteiro, de 14 anos, também compartilhou sua empolgação ao acompanhar o desfile e ver familiares participando. “A parte que mais gostei foi quando meu sobrinho desfilou pelo Colégio Dulce Maria. Ficou muito lindo, adorei. Com certeza vou voltar no ano que vem para prestigiar novamente”.
O técnico de ar-condicionado Marcos Vinícius destacou a importância das forças de segurança e da tradição do evento. “Muito bom, toda ano gente sempre está aqui para acompanhar e está legal. A parte que mais espero para ver é o desfile motorizado, o Exército, e a polícia”, observa.
Estrutura e Acessibilidade
Para receber a comunidade, a Prefeitura de Cascavel preparou uma estrutura completa com arquibancadas, tendas, banheiros adaptados, bebedouros, telão e segurança reforçada, garantindo conforto e acessibilidade para todos.
Fonte: Secom