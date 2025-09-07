Com mais de 12 mil participantes, Desfile de 7 de Setembro mantém acesa chama do patriotismo em Cascavel

Cascavel - Um dia que entrará na história do Município. A Avenida Brasil se transformou em um verdadeiro símbolo do amor à pátria neste dia 7 de Setembro. Cascavel celebrou os 203 anos da Independência do Brasil com um desfile cívico-militar que reuniu mais de 12 mil pessoas, um recorde da cidade. Crianças, jovens, profissionais da educação, forças de segurança, entidades, atletas, toda comunidade celebrando o civismo em uma manhã marcada pelo verde e amarelo, música e muita em emoção.

O prefeito Renato Silva destacou a importância de manter vivo o espírito cívico.

“É um momento de respeito à história e de inspiração para as novas gerações. O município de Cascavel faz, mais uma vez, uma grande festa para celebrar a nossa liberdade, conquistada com muito sacrifício. É importante estarmos presentes para dar exemplo às crianças e mostrar que o nosso país é amado, rico e pujante. Precisamos sempre lutar pela liberdade, pelos princípios e pela ordem. Durante toda a semana acompanhamos nas escolas o patriotismo das crianças, a emoção ao cantar o Hino Nacional e a valorização da nossa pátria. Esse amor vai se renovando a cada geração, e é isso que garante um povo livre, verdadeiro e preparado para seguir de cabeça erguida, sempre com ordem e progresso”.

O General Machado, à frente da 15° Batalhão Mecanizado, lembra do legado histórico do país e o sentimento de patriotismo que une todas as gerações.