Com I-Torque, Volvo FH 500 6x2 vira referência para carretas com 4º eixo

Brasil - Graças à nova tecnologia lançada pela Volvo em sua linha de caminhões 2026, o motor de 500 cv ficou ainda mais econômico. Além disso, o torque inteligente proporciona melhor desempenho nas composições de 58,5 toneladas, que vêm crescendo na preferência dos transportadores brasileiros.

A introdução da tecnologia I-Torque da Volvo permite o uso de caminhões mais potentes sem prejuízo à economia. “Atualmente, o Volvo FH 460 6×2 já é líder do mercado para tracionar carretas de quatro eixos. Com o I-Torque, a versão de 500 cv deve se tornar um novo padrão nesse tipo de composição, mantendo o mesmo consumo e entregando mais desempenho”, afirma Jeseniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo.

Introduzido no Volvo FH 2026, o I-Torque entrega o torque de forma inteligente ao longo de toda a rodovia. A Inteligência Artificial monitora constantemente a posição do pedal do acelerador, o peso da carga, a topografia da rodovia e a velocidade. Com essas informações é possível manter o torque em níveis ideais, promovendo condução econômica e um transporte mais eficiente. O resultado é a possibilidade do consumo de um Volvo FH 500 6x2T modelo 2026, com I-Torque, ser muito parecido com o do um Volvo FH 460 6x2T 2025.