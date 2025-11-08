Com I-Torque, Volvo FH 500 6x2 vira referência para carretas com 4º eixo

Brasil - Graças à nova tecnologia lançada pela Volvo em sua linha de caminhões 2026, o motor de 500 cv ficou ainda mais econômico. Além disso, o torque inteligente proporciona melhor desempenho nas composições de 58,5 toneladas, que vêm crescendo na preferência dos transportadores brasileiros.
A introdução da tecnologia I-Torque da Volvo permite o uso de caminhões mais potentes sem prejuízo à economia. “Atualmente, o Volvo FH 460 6×2 já é líder do mercado para tracionar carretas de quatro eixos. Com o I-Torque, a versão de 500 cv deve se tornar um novo padrão nesse tipo de composição, mantendo o mesmo consumo e entregando mais desempenho”, afirma Jeseniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo.
Introduzido no Volvo FH 2026, o I-Torque entrega o torque de forma inteligente ao longo de toda a rodovia. A Inteligência Artificial monitora constantemente a posição do pedal do acelerador, o peso da carga, a topografia da rodovia e a velocidade. Com essas informações é possível manter o torque em níveis ideais, promovendo condução econômica e um transporte mais eficiente. O resultado é a possibilidade do consumo de um Volvo FH 500 6x2T modelo 2026, com I-Torque, ser muito parecido com o do um Volvo FH 460 6x2T 2025.
Valor de revenda
Caminhões mais potentes têm mais aceitação no mercado, pois permitem maior variedade de aplicações. “O grande desafio sempre foi conciliar alta potência, acima dos 500 cv, com economia. Mas agora, com o I-Torque, nossos clientes podem ter as duas coisas”, assegura Valério.
Outros ganhos para quem optar por um caminhão 6×2 de 500 cv são liquidez e valor de revenda. Por conta da ampla gama de uso, veículos mais potentes são bastante apreciados no mercado de seminovos e usados, valorizando o investimento dos transportadores e dos futuros proprietários.