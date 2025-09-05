Com grande frota de ônibus elétricos, mas ainda sem licitação, transporte urbano de Cascavel é finalista de prêmio nacional

Cascavel - O serviço de transporte coletivo urbano em Cascavel segue no modo “emergencial” desde o fim de 2021, quando acabaram as concessões da Pioneira Transportes, em 31 de dezembro, e da Viação Capital do Oeste, em 6 de fevereiro de 2022. Isso tem gerado muita reclamação dos usuários pela falta de renovação da frota: ônibus velhos e com condições questionáveis – principalmente quando o assunto é acessibilidade.

Apesar disso, Cascavel quer carimbar o título de referência nacional em “eletromobilidade”. A cidade tem a maior frota de ônibus elétricos do Sul do País: são 15 veículos novinhos em folha (13 do modelo Padron e 2 articulados), comprados pela Prefeitura e cedidos sem custo às empresas que ainda operam o sistema. O investimento foi de R$ 43,2 milhões nos ônibus e outros R$ 7,5 milhões no Eletroterminal – um belo pacote tecnológico que, curiosamente, não impactou no preço da tarifa.

Com esse currículo, a Transitar agora é finalista do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, na categoria Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável. O evento acontece dia 25 de setembro, na ExpoCenter Norte, em São Paulo. Promovido pela Plataforma Connected Smart Cities e pela Urucuia, a premiação reconhece projetos e pessoas que vendem (ou melhor, promovem) mobilidade sustentável, segura e inclusiva. Cascavel concorre com São José dos Campos (SP), São Paulo (a própria capital) e Leopoldina (MG). Nada mal para quem ainda roda com busão que range nos pontos de maior movimento.