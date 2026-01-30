Paraná - Entre janeiro e fevereiro, o volume de chuvas fica um pouco menor historicamente no Paraná. As temperaturas também ficam, em média, ligeiramente mais baixas, mas o calor segue presente. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), fevereiro de 2026 ainda terá tempo abafado e pancadas de chuva típicas de verão: rápidas, entre a tarde e a noite. O fenômeno La Niña sai de cena, trazendo mais regularidade para o clima.
A previsão indica que a chuva e as temperaturas devem ficar dentro da média histórica em fevereiro deste ano no Paraná.
“Ao longo de janeiro de 2026 o fenômeno La Niña, que influenciou o clima no Paraná entre dezembro e janeiro, perdeu força, e vai dissipar no decorrer de fevereiro. Sem a influência deste fenômeno não esperamos mais chuvas tão irregulares como registramos em dezembro e em alguns momentos de janeiro”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
Fevereiro ainda é um mês típico de verão, e terá a atuação de massas de ar quente e úmido que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva fortes, rápidas e isoladas, muitas vezes acompanhadas de queda de granizo, incidência de raios e rajadas de vento mais fortes. “A tendência é de que tenhamos atuação de vários dias consecutivos com temperaturas elevadas, que levam a um tempo abafado quando a umidade estiver também alta”, lembra Reinaldo.
MÉDIAS
As temperaturas de fevereiro historicamente são mais baixas nos Campos Gerais, Centro-Sul e Sul do Estado. As mínimas, geralmente registradas no amanhecer, ficam em média entre 16°C e 18°C, e as máximas, que ocorrem costumeiramente a tarde, entre 26°C e 28°C.
No Litoral, extremo Norte, Noroeste e Oeste, as temperaturas são as mais altas, com mínima média acima de 20°C e máxima média acima de 30°C. No resto do Estado, as mínimas ficam em média entre 18°C e 20°C historicamente em fevereiro, e as máximas entre 28°C e 30°C.
A temperatura média, ou seja, uma média de todas as temperaturas do dia, durante fevereiro historicamente é mais baixa ao redor de Curitiba e no Sul do Paraná, entre 18°C e 20°C. Na Região Metropolitana da Capital, nos Campos Gerais e no Centro-Sul, bem como em cidades próximas a Marumbi e Marilândia do Sul, a temperatura média fica entre 20°C e 22°C.
No Litoral, extremo Norte, Noroeste e Oeste, as temperaturas médias são as mais altas, entre 24°C e 26°C. No resto do Estado, as médias em fevereiro historicamente ficam entre 22°C e 24°C.
Com relação às chuvas, o maior volume em fevereiro historicamente é registrado no Litoral, com acumulados a partir de 250 mm, e que podem superar os 300 mm, principalmente em Antonina e Paranaguá. Na região de serra, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, os volumes ficam entre 200 mm e 250 mm.
“A região do Litoral é uma das regiões em que mais chove, devido à umidade que vem do oceano e à própria Serra do Mar, que contribui para o levantamento das parcelas de ar e favorece para que as chuvas sejam bastante abundantes”, explica Reinaldo.
Chove menos em fevereiro, historicamente, próximo a Icaraíma e Querência do Norte, próximo a Cândido de Abreu, e em uma faixa que vai de Curitiba a Cerro Azul e Dr Ulisses. Nestas regiões, a média histórica de chuva é de 100 mm a 125 mm em todo o mês de fevereiro.
As cidades mais próximas do sul de Apucarana registram acumulados de chuva historicamente, em fevereiro, entre 200 mm e 225 mm. No Noroeste, e em municípios como Castro e Jaguariaíva, chove em fevereiro uma média de 125 mm a 150 mm. No resto do Paraná, a média histórica de chuva varia entre 150 mm e 200 mm.
Fonte: AEN