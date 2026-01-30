Paraná - Entre janeiro e fevereiro, o volume de chuvas fica um pouco menor historicamente no Paraná. As temperaturas também ficam, em média, ligeiramente mais baixas, mas o calor segue presente. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), fevereiro de 2026 ainda terá tempo abafado e pancadas de chuva típicas de verão: rápidas, entre a tarde e a noite. O fenômeno La Niña sai de cena, trazendo mais regularidade para o clima.

A previsão indica que a chuva e as temperaturas devem ficar dentro da média histórica em fevereiro deste ano no Paraná.

“Ao longo de janeiro de 2026 o fenômeno La Niña, que influenciou o clima no Paraná entre dezembro e janeiro, perdeu força, e vai dissipar no decorrer de fevereiro. Sem a influência deste fenômeno não esperamos mais chuvas tão irregulares como registramos em dezembro e em alguns momentos de janeiro”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Fevereiro ainda é um mês típico de verão, e terá a atuação de massas de ar quente e úmido que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva fortes, rápidas e isoladas, muitas vezes acompanhadas de queda de granizo, incidência de raios e rajadas de vento mais fortes. “A tendência é de que tenhamos atuação de vários dias consecutivos com temperaturas elevadas, que levam a um tempo abafado quando a umidade estiver também alta”, lembra Reinaldo.

MÉDIAS

As temperaturas de fevereiro historicamente são mais baixas nos Campos Gerais, Centro-Sul e Sul do Estado. As mínimas, geralmente registradas no amanhecer, ficam em média entre 16°C e 18°C, e as máximas, que ocorrem costumeiramente a tarde, entre 26°C e 28°C.

No Litoral, extremo Norte, Noroeste e Oeste, as temperaturas são as mais altas, com mínima média acima de 20°C e máxima média acima de 30°C. No resto do Estado, as mínimas ficam em média entre 18°C e 20°C historicamente em fevereiro, e as máximas entre 28°C e 30°C.

A temperatura média, ou seja, uma média de todas as temperaturas do dia, durante fevereiro historicamente é mais baixa ao redor de Curitiba e no Sul do Paraná, entre 18°C e 20°C. Na Região Metropolitana da Capital, nos Campos Gerais e no Centro-Sul, bem como em cidades próximas a Marumbi e Marilândia do Sul, a temperatura média fica entre 20°C e 22°C.