Com falta de luminárias desde dezembro, Cascavel terá mutirão

Cascavel – Sem luminárias e lâmpadas desde dezembro do ano passado, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) começa, a partir desta terça-feira (20), um grande mutirão para a troca de luminárias em diversos pontos da cidade que estão com “pontos escuros”. Atualmente a Prefeitura, por meio do Ouvindo Cidadão 156, tem pelo menos 500 pedidos para troca.

Nesta semana a Sesop publicou um pedido no Diário Oficial do Município pedindo a liberação de pelo menos 880 horas extra para os servidores poderem alongar um pouco mais a carga horária diária para agilizar o serviço. Além da troca das luminárias, uma equipe também fará reforço em operações de tapa buraco e também na própria Usina de Asfalto, para conseguir produzir o material para a pavimentação.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, a Prefeitura teve problema com as licitações em 2024, já que teve uma mudança na lei que acabou travando a compra deste tipo de material em todo o país. “A nossa licitação que tínhamos a expectativa de sair em fevereiro, saiu somente em dezembro e em janeiro começamos a análise”, explicou. O valor investido é de cerca de R$ 2,3 milhões.

Baixa qualidade

O problema piorou ainda mais, segundo Rancy, porque algumas empresas, infelizmente, tentaram ofertar produtos de baixa qualidade para o Município e a análise técnica acabou aprovando somente a quinta colocada que apresentou material compatível com as exigências do edital. Só depois da aprovação desta empresa é que foi assinado o contrato e feito o empenho. A partir disso, os kits começaram a ser entregues e o trabalho programado para iniciar na próxima semana.

Toda e qualquer compra que é feita de iluminação passa pela a análise do engenheiro eletricista da Sesop que recebe uma amostra do conjunto, desmonta e confere item por item que foi apresentado pela a empresa. As lâmpadas de Led tem um tempo de vida maior do que as comuns, podendo chegar até 15 anos, dependendo do fabricante. Outra característica positiva é que os conjuntos agregam as novas tecnologias, como é o caso da instalação de medidores.

O secretário Sandro Rancy explicou que na primeira entrega da empresa serão 600 luminárias, mas que no total o Município está adquirindo cerca de 10 mil luminárias, que é exatamente a quantidade que falta para a cidade atingir 100% de iluminação de Led. “Hoje o Município já tem 75%, faltando agora o restante de 25%. Então nos próximos dias vamos atender essa demanda reprimida e nos meses seguintes chegar, então, a uma quantidade suficiente para a gente então estar implantando essa modernização de Led em Cascavel”, detalhou.

Novo mapeamento