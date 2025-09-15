Com destaque para Curitiba e Cascavel, Paraná tem quase 26 mil vagas de emprego

Cascavel, Curitiba e Paraná - O Paraná começa a semana com 25.930 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . As funções que mais concentram oportunidades são alimentador de linha de produção (7.349 vagas), abatedor (1.124), operador de caixa (929) e magarefe – cortador de carne (886).

Entre os destaques regionais, Cascavel aparece com 6.523 vagas, sendo 2.065 para alimentador de linha de produção e 761 para abatedor. Campo Mourão soma 3.001 postos, com destaque para 1.318 de alimentador de linha de produção e 411 de magarefe. Londrina conta com 2.600 oportunidades, enquanto Foz do Iguaçu oferece 2.555, ambas puxadas por setores da indústria e do comércio.

Na Região Metropolitana de Curitiba há 4.544 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (664), auxiliar de logística (425), atendente de lojas e mercados (284) e operador de caixa (260). Somente a agência central de Curitiba soma 801 oportunidades, sendo para atendente de lojas e mercados (79), alimentador de linha de produção (60), faxineiro (55) e operador de caixa (47).

A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 67 vagas para profissionais qualificados em áreas específicas como saúde, engenharia, educação e administração. Entre as oportunidades estão nutricionista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, professor (química, português, matemática e geografia), técnico em segurança do trabalho, soldador, gerente de produção e supervisor de processos.

Além disso, estão abertas 10 vagas de estágio em Curitiba, para funções como analista de marketing, engenheiro civil, auxiliar contábil, assistente jurídico e preparador físico.

Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job soma 10 oportunidades de nível superior e técnico, em áreas como logística, nutrição, engenharia de produção, farmácia, construção civil e gestão de processos. Há ainda 4 vagas de estágio, incluindo pedagogia, engenharia mecatrônica, tecnologia da informação e educação física.

Panorama do Emprego no Paraná

“O Paraná reforça sua posição de liderança no Sul do País e demonstra a confiança do setor produtivo na nossa economia. Iniciamos a semana com quase 26 mil vagas abertas em todas as regiões, reforçando o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem busca emprego e gerar oportunidades de crescimento”, afirma o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.

Confira as áreas com mais vagas disponíveis:

– Alimentador de linha de produção – 7.349 vagas

– Abatedor – 1.124 vagas

– Operador de caixa – 929 vagas