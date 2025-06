Com convênio do Castrapet, Prefeitura fará vacinação gratuita contra raiva para 150 cães e gatos na sexta

Cascavel - Após castrar cerca de 300 animais no Município, o programa Castrapet do governo estadual, em parceria com a Prefeitura, prevê a intensificação de vacinação em Cascavel, em uma nova etapa do convênio.

Desta vez, a iniciativa é realizar a vacinação antirrábica gratuitamente em 150 animais, entre cães e gatos. A unidade móvel será instalada nesta sexta-feira (13), na USF Riviera, localizada na Rua Fernando de Noronha, n° 2612 e a imunização será das 9h às 15h, pela equipe do Setor de Bem-Estar animal, juntamente com a Vigilância em Saúde, com apoio dos veterinários da Vigilância em Saúde Ambiental/Sesau. O atendimento será por ordem de chegada.

O Estado disponibilizou as castrações por meio de unidade móvel, em contrapartida, o Município assume a vacinação. Materiais educativos como placas e cartilhas de guarda responsável também serão distribuídos no dia.

Quem tem direito?

Tutores dos animais deverão comprovar situação de vulnerabilidade social, mediante a apresentação do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) atualizado, e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Serão solicitadas também informações básicas sobre os animais, como peso, idade, raça, pelagem, e entre outros. A imunização é para animais acima de três meses de idade que não tenham sido vacinados nos últimos 12 meses.

Orientações