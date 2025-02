Com consumo de água alto pelo calor, Sanepar reforça necessidade de uso racional

Segundo Gameiro, a Sanepar também percebeu alteração no pico de consumo. “Historicamente o pico de consumo, ou seja, quando quase todo mundo está com uma torneira aberta ou o chuveiro, ocorre entre 19 horas e 20 horas. Porém, em dias mais quentes, o consumo tem permanecido alto até bem mais tarde, até 23 horas, meia-noite ”, detalha.

O gerente geral da Sanepar para a Região Nordeste, Gil Gameiro, explica que há uma relação de consumo maior que pode variar de 2% a 5% para cada grau de temperatura que ultrapassa os 30ºC. No Sistema de Abastecimento Integrado Londrina-Cambé, o consumo de água, em janeiro e fevereiro, cresceu mais de 20% em relação à média do ano passado.

“É um momento de desafio. Precisamos estar juntos para superar este desafio climático que vem assolando todo o Sul do Brasil, trazendo uma onda de calor ao Paraná , fazendo com que o consumo de água seja em níveis extremamente elevados”, destaca o presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Em Ponta Grossa, a temperatura mínima média neste mês de fevereiro está 2ºC acima do normal, enquanto que a máxima supera a média histórica para o mês em 1ºC. Em Londrina, a temperatura mínima está 1,4°C acima da média histórica, já a temperatura máxima chega a 1,3ºC a mais do que a média para o mês de fevereiro, segundo o Simepar.

De acordo com o Simepar , praticamente todo o Estado teve temperaturas acima da média em fevereiro de 2025 – na última quarta-feira (26) foi o dia mais quente do ano em Pinhais, Guarapuava, Fazenda Rio Grande e Lapa. Em Ponta Grossa e Londrina, por exemplo, tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas neste mês ficaram acima da média histórica.

Cascavel - Às vésperas do feriado de Carnaval , a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) constatou que o consumo de água permanece alto, inclusive no período noturno, fruto do calor extremo que várias regiões do Paraná estão enfrentando, especialmente em cidades como Londrina, Cambé e Ponta Grossa.

Gil destaca que a Sanepar já iniciou a fase de testes dos equipamentos da obra que vai atender plenamente o abastecimento na região afetada nestas semanas com manobras operacionais compensatórias, isto é, manobras para a recuperação dos níveis dos reservatórios. A nova adutora e elevatória do Sistema Tibagi custou R$ 27 milhões e deve ser entregue em abril, bem antes da previsão, que era agosto.

“Esta obra vai aumentar a nossa capacidade de transporte de água para reservatórios das regiões Oeste e Leste de Cambé. São mais seis quilômetros de adutora e uma estação elevatória de água. Cortamos o Centro, a partir da Rua Sergipe, até a região Oeste, próximo ao Moinho”, conta.

Em Cascavel, a quarta-feira (26), registrou temperaturas elevadas, variando com máxima de até 32ºC. Já na quinta-feira (27), de acordo com o Simepar, a máxima chegou a 30ºC, com sensação térmica ainda mais elevada. Para o feriado prolongado de Carnaval, o calor não vai dar trégua na Capital do Oeste. Hoje (28), fevereiro fecha com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC. Março inicia com calor: sábado (1º) com mínima de 22 ºC e 32 ºC de máxima. Para segunda (3) e terça-feira (4), recesso da folia, a temperatura fica acima dos 32 ºC e 33 ºC , respectivamente, sem previsão de chuva.

Segundo a assessoria da Sanepar, em Cascavel, os sistemas de captação e abastecimento de água, neste mês de fevereiro, o consumo de água teve aumento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a estatal, em toda a Região Oeste, os sistemas estão operando dentro da normalidade, por enquanto, sem nenhum risco de racionamento.

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, reforça ainda que, entendendo que esse novo regime climático possa perdurar, a Companhia está revisando seu planejamento estratégico para estar preparada para este desafio. Ele destacou que as obras no setor são mais lentas e “estruturantes”. “Estamos aumentando a nossa produção para que o consumo seja equilibrado. Agora, é claro, precisamos do uso racional de todos, desse bem finito que é a água potável, para aquelas necessidades que são básicas no nosso dia-a-dia”, disse.

Ele recomenda que a água tratada da Sanepar seja destinada a fins nobres, como a hidratação, a alimentação e a higiene, sendo utilizada a água da chuva ou de reuso para outras atividades, como lavar calçadas, veículos, regar plantas e mesmo para a descarga.