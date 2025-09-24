Com cerca de 700 candidatos, concurso da Transitar será neste domingo (28)

Cascavel - A prova do concurso público da Transitar n° 001/2025, com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, será realizada neste domingo (28), em Cascavel. Cerca de 700 candidatos farão o exame.
A avaliação será em dois pontos: Colégio Estadual Mário Quintana, localizado na Rua Eden Luiz Figueiredo, n°305, no bairro Santa Cruz; e Escola Municipal Padre Carmelo Perrone, localizado na Rua Erico Veríssimo, n° 600, no Bairro Alto Alegre. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h40. O início das provas será às 9h em ponto.
O Edital de Divulgação nº 06.001/2025 já foi publicado na edição de ontem (23), no Diário Oficial do Município. Os candidatos precisam verificar em qual unidade de ensino farão a prova. Para isso, basta acessar o site da Fundação Fafipa, www.fundacaofafipa.org.br, realizadora do concurso, e verificar os detalhes na Área do Candidato, através do CPF.
Cargos e Salários
Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18. São eles:
- Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR
- Técnico em Informática – 1 vaga + CR
- Contador – 1 vaga + CR
- Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR
A Transitar alerta que é fundamental que os candidatos estejam atentos ao trânsito nos arredores dos locais de prova e cheguem com antecedência para garantir tranquilidade no acesso antes do fechamento dos portões, pois haverá fluxo intenso de veículos nos locais de aplicação.
Candidato também precisa estar munido de caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente, além de documento original oficial com foto e o cartão de convocação do candidato.
Fonte: Secom