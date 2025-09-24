Com cerca de 700 candidatos, concurso da Transitar será neste domingo (28)

Cascavel - A prova do concurso público da Transitar n° 001/2025, com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, será realizada neste domingo (28), em Cascavel. Cerca de 700 candidatos farão o exame.

A avaliação será em dois pontos: Colégio Estadual Mário Quintana, localizado na Rua Eden Luiz Figueiredo, n°305, no bairro Santa Cruz; e Escola Municipal Padre Carmelo Perrone, localizado na Rua Erico Veríssimo, n° 600, no Bairro Alto Alegre. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h40. O início das provas será às 9h em ponto.

O Edital de Divulgação nº 06.001/2025 já foi publicado na edição de ontem (23), no Diário Oficial do Município. Os candidatos precisam verificar em qual unidade de ensino farão a prova. Para isso, basta acessar o site da Fundação Fafipa, www.fundacaofafipa.org.br, realizadora do concurso, e verificar os detalhes na Área do Candidato, através do CPF.

Cargos e Salários

Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18. São eles: