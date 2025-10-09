Curitiba - O sorteio do Programa Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (9) contemplou 100 consumidores de 42 municípios com prêmios de R$ 1.000. Os valores, referentes à iniciativa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), serão depositados automaticamente nas contas dos ganhadores.

Os consumidores contemplados são moradores das cidades de Almirante Tamandaré, Amaporã, Antonina, Arapongas, Araucária, Assaí, Barbosa Ferraz, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cascavel, Castro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaporema, Guarapuava, Ibiporã, Imbituva, Irati, Iretama, Itaperuçu, Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Maripá, Matinhos, Paiçandu, Palmas, Palotina, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Prudentópolis, Quitandinha, Reserva, Santa Mariana e Toledo.

Os prêmios principais de outubro, de R$ 100 mil e R$ 50 mil, foram para moradores de Curitiba.

Além deles, outros 15 mil participantes receberam prêmios de R$ 50, enquanto R$ 800 mil foram distribuídos entre 8 mil consumidores, por meio de valores adicionais de R$ 100 incorporados ao sorteio regular, com recursos que antes faziam parte do extinto Paraná Pay.