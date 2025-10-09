Curitiba - O sorteio do Programa Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (9) contemplou 100 consumidores de 42 municípios com prêmios de R$ 1.000. Os valores, referentes à iniciativa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), serão depositados automaticamente nas contas dos ganhadores.
Os consumidores contemplados são moradores das cidades de Almirante Tamandaré, Amaporã, Antonina, Arapongas, Araucária, Assaí, Barbosa Ferraz, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cascavel, Castro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaporema, Guarapuava, Ibiporã, Imbituva, Irati, Iretama, Itaperuçu, Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Maripá, Matinhos, Paiçandu, Palmas, Palotina, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Prudentópolis, Quitandinha, Reserva, Santa Mariana e Toledo.
Os prêmios principais de outubro, de R$ 100 mil e R$ 50 mil, foram para moradores de Curitiba.
Além deles, outros 15 mil participantes receberam prêmios de R$ 50, enquanto R$ 800 mil foram distribuídos entre 8 mil consumidores, por meio de valores adicionais de R$ 100 incorporados ao sorteio regular, com recursos que antes faziam parte do extinto Paraná Pay.
COMO PARTICIPAR
Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.
Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.
Fonte: AEN