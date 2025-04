Com apoio de Itaipu, Campina da Lagoa inaugura nova Unidade de Valorização de Recicláveis

O município de Campina da Lagoa, no Centro-Oeste do Paraná, inaugurou nesta quarta-feira (23) uma nova Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR). A iniciativa integra o projeto Coleta Mais, vinculado ao programa Itaipu Mais que Energia, que segue diretrizes do Governo Federal para investimentos em saneamento ambiental, entre outras áreas.

Também participam do projeto o Itaipu Parquetec, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) e diversos municípios do Estado.

Campina da Lagoa

Além da reforma da UVR, Campina da Lagoa foi contemplada com um caminhão de coleta, empilhadeiras, elevador de fardos, esteiras de triagem e elevação, prensa horizontal e balança digital. O investimento total ultrapassa R$ 2 milhões e amplia de forma significativa a capacidade de reciclagem e o manejo adequado dos resíduos sólidos — um avanço concreto rumo à sustentabilidade e à valorização do trabalho dos catadores.