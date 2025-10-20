Paraná - O Paraná inicia a penúltima semana de outubro com 26.123 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Rede Sine. As principais funções com oportunidades abertas são para alimentador de linha de produção (6.999), abatedor (1.145), auxiliar nos serviços de alimentação (1.006) e operador de caixa (966). Essas vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e estão disponíveis em praticamente todas as regionais do Estado.

Entre os destaques locais, Cascavel lidera o ranking em volume de vagas com 6.542 vagas, seguida de Curitiba e Região Metropolitana (4.870), Campo Mourão (3.587), Londrina (2.384), Foz do Iguaçu (2.592) e Pato Branco (1.708). As regionais de Maringá (1.354), Umuarama (1.059), Guarapuava (790) e Paranaguá (516) também registram alta no número de oportunidades.

A Região Metropolitana soma 4.870 vagas, especialmente nos setores de indústria, comércio e serviços, impulsionados pelo crescimento das contratações sazonais de fim de ano. A Agência Central de Curitiba concentra 822 vagas, com destaque para faxineiro (78), auxiliar nos serviços de alimentação (72), atendente de lojas e mercados (57) e vendedor do comércio varejista (56).

Além das vagas operacionais e administrativas, a plataforma Master Job, em Curitiba e na Região Metropolitana, oferece 42 oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, além de sete vagas de estágio em áreas como engenharia, marketing, administração, direito e saúde. As funções mais procuradas incluem técnico em enfermagem, analista de mídias sociais, eletricista, coordenador pedagógico e técnico em segurança do trabalho.

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de oportunidades reforça o momento de confiança do setor produtivo e a eficácia das políticas públicas de empregabilidade implementadas pelo Governo do Estado.

“O Paraná tem mantido um ritmo sólido de crescimento na geração de empregos formais. O número de vagas abertas nas Agências do Trabalhador mostra a força da nossa economia e o resultado de um trabalho conjunto entre o Estado, as empresas e os municípios. Seguimos investindo em qualificação e intermediação para garantir que mais paranaenses tenham acesso a um emprego formal e de qualidade”, diz.

As Agências do Trabalhador oferecem, além da intermediação de vagas, serviços gratuitos como emissão de carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, orientações profissionais e encaminhamentos para cursos de qualificação.

Confira as regionais e os maiores volumes de vagas:

Campo Mourão – alimentador de linha de produção – 1.350

Cascavel – alimentador de linha de produção – 2.158

Curitiba – alimentador de linha de produção – 505

Foz do Iguaçu – alimentador de linha de produção – 782