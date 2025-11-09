Com apoio aéreo, Estado leva milhares de insumos hospitalares para região de Rio Bonito do Iguaçu

Paraná - O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), enviou no sábado (8) um lote de insumos hospitalares para reforçar o atendimento às vítimas do tornado que atingiu a região central do Estado, com maior impacto em Rio Bonito do Iguaçu.

O transporte foi coordenado pela Casa Militar e contou com apoio de seis aeronaves do Governo do Estado. Ao todo, foram encaminhados mil frascos de soro de 500 ml e mil unidades de Ringer e 14 mil itens de 17 tipos diferentes, como ataduras, seringas, compressas e agulhas, entre outros insumos hospitalares. Os materiais foram preparados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp), em Curitiba.

O envio foi feito por duas aeronaves do Governo do Estado até o aeroporto de Guarapuava, de onde o material foi transportado em quatro helicópteros até Laranjeiras do Sul, município que concentra a maior parte dos atendimentos às vítimas. A operação de logística foi realizada de forma emergencial para garantir que os hospitais e unidades de Pronto Atendimento tivessem reposição imediata de insumos essenciais.

Em Laranjeiras do Sul, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada dos materiais e destacou a importância da ação. “O Paraná se mobilizou rapidamente para garantir que nenhuma unidade ficasse sem condições de atender. É um esforço conjunto que envolve logística, solidariedade e o compromisso de toda a rede de saúde com as famílias atingidas”, afirmou.

Os materiais enviados estão sendo direcionados para as unidades que seguem prestando atendimento às vítimas em Rio Bonito do Iguaçu e nos municípios vizinhos.

Além da ação da Sesa, municípios da região também estão enviando doações de medicamentos e outros insumos para reforçar a estrutura dos hospitais locais.