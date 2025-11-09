Com apoio aéreo, Estado leva milhares de insumos hospitalares para região de Rio Bonito do Iguaçu

Paraná - O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), enviou no sábado (8) um lote de insumos hospitalares para reforçar o atendimento às vítimas do tornado que atingiu a região central do Estado, com maior impacto em Rio Bonito do Iguaçu.
O transporte foi coordenado pela Casa Militar e contou com apoio de seis aeronaves do Governo do Estado. Ao todo, foram encaminhados mil frascos de soro de 500 ml e mil unidades de Ringer e 14 mil itens de 17 tipos diferentes, como ataduras, seringas, compressas e agulhas, entre outros insumos hospitalares. Os materiais foram preparados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp), em Curitiba.
O envio foi feito por duas aeronaves do Governo do Estado até o aeroporto de Guarapuava, de onde o material foi transportado em quatro helicópteros até Laranjeiras do Sul, município que concentra a maior parte dos atendimentos às vítimas. A operação de logística foi realizada de forma emergencial para garantir que os hospitais e unidades de Pronto Atendimento tivessem reposição imediata de insumos essenciais.
Em Laranjeiras do Sul, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada dos materiais e destacou a importância da ação. “O Paraná se mobilizou rapidamente para garantir que nenhuma unidade ficasse sem condições de atender. É um esforço conjunto que envolve logística, solidariedade e o compromisso de toda a rede de saúde com as famílias atingidas”, afirmou.
Os materiais enviados estão sendo direcionados para as unidades que seguem prestando atendimento às vítimas em Rio Bonito do Iguaçu e nos municípios vizinhos.
Além da ação da Sesa, municípios da região também estão enviando doações de medicamentos e outros insumos para reforçar a estrutura dos hospitais locais.
ATENDIMENTOS
Até o início da manhã deste domingo (9), seguem internados 32 vítimas, 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas nenhum caso grave. Foram realizados desde a última sexta-feira (7), 835 atendimentos. Em Laranjeiras do Sul, foram 143 atendimentos na UBS Dr. Felipe de Sio, 138 no Hospital São Lucas, 455 no Instituto São José, 18 na Faculdade Campo Real e 81 registros de atendimento pelo Samu.
O secretário ressaltou o trabalho realizado pelos profissionais de saúde e relembrou que a base do Samu na 5ª Regional de Saúde de Guarapuava (que está dando suporte ao ocorrido), foi inaugurada em 2022, quando o Paraná atingiu 100% da cobertura do serviço.
“Agradecemos a todos os profissionais que estão atuando incansavelmente no atendimento dessas vítimas e reforçar que graças ao apoio e sensibilidade do Governo, desde 2022 podemos contar com essa base do Samu em Guarapuava que agora, mais do que nunca, realiza um trabalho fundamental no apoio do atendimento destes pacientes”, afirmou.
O Corpo de Bombeiros informou que não há mais desaparecidos e que as buscas na área urbana foram encerradas. As equipes agora concentram o trabalho na reorganização dos serviços essenciais, como o restabelecimento da água e energia elétrica, assim como a coordenação da distribuição de alimentos e água potável.
Fonte: AEN