Paraná - Com um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 1,99 bilhão, o Paraná lidera a produção nacional de pescados cultivados. A tilápia é a principal espécie criada nos tanques do Estado. Na sequência aparecem Ceará (R$ 1,97 bilhão) e Rio Grande do Norte (R$ 888 milhões), segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE 2024.

Para manter os níveis de produção durante o verão, marcado por altas temperaturas, os piscicultores precisam redobrar os cuidados com o manejo. A condução inadequada dos viveiros pode reduzir o ganho de peso dos peixes e até causar mortalidade.

Na região de Toledo, um dos principais polos de piscicultura do Paraná, técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) alertam para o monitoramento constante da temperatura e do oxigênio dissolvido na água.

Segundo o veterinário Gelson Hein, do IDR-Paraná, a faixa ideal de temperatura para o desenvolvimento dos peixes fica entre 24ºC e 30ºC. “É nesse intervalo que o peixe se alimenta melhor e apresenta maior eficiência na conversão de ração em carne”, explicou.

No entanto, no verão, as temperaturas na região frequentemente ultrapassam os 30ºC. Esse cenário, aliado à alta densidade de peixes nos tanques, exige manejo ainda mais cuidadoso. “Antes, havia de dois a três peixes por metro quadrado. Hoje, em alguns casos, esse número chega a 15”, destacou Hein.

Com o aumento diário do peso dos animais, cresce também a demanda por oxigênio, o que torna indispensável o monitoramento contínuo dos viveiros.

Alimentação

O veterinário alertou que perdas de peixes costumam ocorrer durante a noite, quando as algas deixam de produzir oxigênio e passam apenas a consumi-lo. Mesmo por curtos períodos, a redução do oxigênio pode comprometer a sobrevivência dos animais.