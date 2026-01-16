Paraná - A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), registrou 16.498 atendimentos na primeira quinzena de janeiro de 2026. O volume representa aumento de 54,6% na comparação com igual período do ano passado, quando 10.667 pessoas buscaram os serviços do Procon-PR.

Como em outros períodos, telefonia, bancos e comércio eletrônico continuam sendo os segmentos que geram mais reclamações.

“Estamos falando de mais de 16 mil atendimentos após a virada do ano, um número surpreendente”, comenta a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano. Segundo ela, o índice de resolutividade das reclamações formalizadas ultrapassa 80%, o que pode explicar o aumento no número de consumidores que buscaram a ajuda do órgão porque algo não vai bem nas relações de consumo envolvendo produtos e serviços.

O acesso facilitado aos canais de atendimento, seja presencialmente ou por meio de plataformas digitais, como pelo consumidor.gov.br, também tem contribuído para o alta constante na procura por soluções – apenas nessa plataforma foram 11,6 mil registros nos primeiros 15 dias do ano. “O consumidor tem tido mais acesso a informações e, cada vez mais, tem buscado seus direitos”, comenta Claudia.

Confira os canais de atendimento do Procon-PR:

Plataforma consumidor.gov.br