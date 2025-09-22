Com 26,2 mil oportunidades, Agências do Trabalhador registram recorde de vagas em 2025

Paraná - O Paraná inicia a primeira segunda-feira da primavera com 26.256 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador , o maior número registrado em 2025. As funções que mais concentram oportunidades são alimentador de linha de produção (7.577 vagas), abatedor (1.038), operador de caixa (917) e magarefe – cortador de carne (893).
Entre os destaques regionais, Cascavel lidera em quantidade de ofertas com 7.014, sendo 2.386 para alimentador de linha de produção e 758 para abatedor. Na Regional de Curitiba, são 4.412 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (636), auxiliar de logística (262), operador de caixa (240) e repositor de mercadorias (212).
Já a Regional de Campo Mourão soma 3.304 postos disponíveis, com destaque para 1.390 vagas de alimentador de linha de produção e 420 de magarefe. Londrina, na região Norte, aparece com 2.552 oportunidades, enquanto Foz do Iguaçu, no Oeste, oferece 2.512 empregos com carteira assinada, puxadas por setores da indústria e do comércio.
A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 72 vagas para profissionais qualificados em áreas como saúde, engenharia, educação, administração e tecnologia. Entre as oportunidades estão enfermeiro, técnico em enfermagem, engenheiro mecânico, fisioterapeuta, professor, soldador e supervisor de produção. Além disso, estão abertas 11 vagas de estágio, em cursos como contabilidade, administração, marketing, pedagogia e engenharia civil.
Na RMC, o Master Job soma 10 oportunidades de nível superior e técnico, em áreas como logística, farmácia, engenharia de produção e controle de qualidade. Há ainda quatro vagas de estágio, incluindo educação física, química, odontologia e atendimento em vendas.
“O Paraná vive um momento histórico, com o maior número de vagas abertas no ano. São mais de 26 mil oportunidades espalhadas por todas as regiões, o que reforça a confiança do setor produtivo e o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem busca emprego e qualificação”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.
Confira as áreas com mais vagas na semana:
Alimentador de linha de produção – 7.577 vagas
Abatedor – 1.038 vagas
Operador de caixa – 917 vagas
Magarefe (cortador de carne) – 893 vagas
Auxiliar de logística – 262 vagas
Atendente de lojas e mercados – 284 vagas
Faxineiro – 142 vagas
Repositor de mercadorias – 416 vagas
Vendedor de comércio varejista – 167 vagas
PARANÁ NA LIDERANÇA
O Paraná é o líder nacional na intermediação de vagas formais em 2025 por meio das Agências do Trabalhador. Entre janeiro e agosto, foram 118.675 contratações efetivadas, segundo levantamento do Ministério do Trabalho. O número representa 28%, quase um terço, de todas as colocações no Brasil via Sistema Nacional de Emprego (Sine). Outro fator que colabora são os mutirões. Em 2025 foram promovidos mais de 100 em diferentes regiões do Estado, reunindo milhares de pessoas em busca de oportunidades.
MUTIRÃO DE EMPREGOS
Nesta terça-feira (23) será realizado em Curitiba o Mutirão de Empregos para Pessoas com Deficiência (PCD).A ação reunirá 18 empresas, com a oferta de 350 vagas exclusivas, entre 9h e 15h, na Agência do Trabalhador da capital, localizada na rua Pedro Ivo, 503, no Centro. O objetivo é ampliar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo mais oportunidades formais, diversidade e práticas inclusivas.
O evento faz parte do Dia D, iniciativa nacional do Ministério do Trabalho e Emprego, que ocorre em todo o País com foco na inclusão. Além de vagas, os participantes terão acesso a entrevistas, processos seletivos e serviços de orientação. A mobilização reforça o compromisso do Paraná em construir um mercado de trabalho mais justo, acessível e diverso, em sintonia com o crescimento econômico que coloca o Estado entre os maiores geradores de empregos formais do Brasil.
Fonte: AEN