Coluna OAB Cascavel

AOAB Cascavel, por meio da Comissão de Direito dos Animais, está promovendo uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos, com foco no Banco de Rações do Município. A iniciativa busca ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a cuidarem de seus pets. Serão recebidas doações a partir do dia 01 de julho e se estenderão até o dia 31 de julho na sede da OAB Cascavel, na Av. Assunção, 668. Toda contribuição é bem-vinda e ajuda a fortalecer essa rede de solidariedade.

O Direito das Famílias e Sucessões organiza e protege relações familiares e o patrimônio entre gerações. No V Congresso do Interior do Paraná, especialistas trazem as principais mudanças legais e práticas para profissionais da área. O evento será nos dias 28 e 29 de agosto, das 9h às 12h e das 18h30 às 21h30, na sede da OAB Cascavel. Acesse o Instagram da OAB Cascavel para mais informações sobre a inscrição.

Cascavel e Paraná - Vem aí o Sabor na Caixa, curso da CAA-PR para ajudar os advogados a melhorarem seus dotes culinários. O momento ocorrerá no dia 02/07 (quarta-feira), às 19h, no Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel. Inscrições exclusivas para advogados. Mais informações: (45) 99109-4912. Participe!

PALESTRA

No dia 07 de agosto, a OAB Cascavel recebe Luiz Guilherme Marinoni para a palestra “Coisa Julgada sobre Questão”. O evento aborda inovações no Código de Processo Civil, com foco em litígios repetitivos e precedentes. Marinoni é referência nacional e autor premiado. A palestra será no auditório da OAB Cascavel, a partir das 18h30, com certificação. Inscrições gratuitas. Acesse o Instagram da OAB Cascavel para mais informações.

FEIJOADA

Está chegando a Feijoada da OAB Cascavel. Os ingressos estão nos últimos dias de venda. O evento será no dia 28/06, às 11h30, no Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel. Ingressos: R$60 (adulto), R$30 (crianças de 10 a 12 anos) e gratuito para menores de 9 anos. Pagamento via PIX com retirada presencial na sede da Subseção.