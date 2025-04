Coluna Esplanada

Motta e o Palácio

Brasil - O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), que já foi presidente da Câmara dos Deputados (2007-2009), será o novo líder da Maioria na Casa. A confirmação veio na reunião de líderes que ocorreu entre portas ontem. A nomeação surge num acordo entre o presidente Hugo Motta (Rep-PB) e o PT. Restam agora as assinaturas dos líderes em apoio ao deputado no ofício, mas de acordo com fontes, Chinaglia está confirmado no cargo. Mais que uma novidade (havia outros nomes fortes na lista), a nova ascensão de Chinaglia com aval do presidente indica que Motta está se aproximando do Palácio do Planalto – o que seu antecessor e padrinho Arthur Lira (PP-AL) não fez com o Governo Lula da Silva III.

Cerco à ABIN

A Comissão Mista de Controle das Atividades de inteligência (CCAI) se reúne hoje para votar requerimentos de convite ao diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, delegado Luiz Fernando Corrêa, para explicar a suposta operação tabajara da ABIN no Paraguai. Antes, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) elege o deputado General Girão (PL-RN) para titular do Colegiado.

Novos hermanos

A oposição está “p da vida” com a falta de informações do Exército, Polícia Federal e outros órgãos do Ministério da Justiça sobre a entrada de venezuelanos faccionados pela Operação Acolhida. Além de bandidos disfarçados de imigrantes, conseguem ajuda dos Governos federal e estaduais para alojamentos. Segundo fontes policiais, são todos cooptados pelas facções CV e PCC, em capitais, reforçando as fileiras do crime.

Controle remoto

Um grupo de pais do Rio de Janeiro fez uma representação ao MP Federal contra o canal do youtuber Taspio, conforme protocolo em mãos da Coluna. Ele é acusado de promover sexualização precoce, bullying e de reforçar preconceitos sociais, de gênero, além de incitar o sexismo. Os pais pedem a retirada dos conteúdos do ar. Taspio tem mais de 4 milhões de inscritos no Youtube e mais de mil vídeos publicados.