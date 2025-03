Coluna Direito da Família: Entre o som e o silêncio: A lacuna da violência

Cascavel e Paraná - As vozes das autoridades que ecoam nos tribunais para sentenciar decisões sobre vidas podem abafar a voz dos menores; as imposições dos adultos, formalizadas em regras, podem formar o caos que torna invisíveis necessidades e vontades daqueles de tenra idade. Do alto do poder decisório, com manto de autoridade, quem ousaria enxergar os pequenos? Seu melhor interesse, exaustivamente usado na fundamentação de pedidos e decisões, pode se perder pelo caminho.

Assim, um aspecto formal pode ensejar situações absurdas como a retirada de uma criança do colo de sua mãe para entregá-la ao algoz desta. Se a violência doméstica impede guarda compartilhada, por expressa determinação legal, a suposição de alienação parental pode levar à limitação do próprio direito de convivência. Eventual perda de guarda, nesse caso, não é usada como instrumento de proteção, mas de punição, chancelada pelo Judiciário – uma crueldade institucionalizada.

São mordaças institucionais para as mães e para os menores, cuja voz fica em segundo plano. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes têm direito a serem ouvidos nos processos que afetam sua vida, com a devida atenção à sua capacidade cognitiva. Por esse motivo, podem e devem ser ouvidos em processos de guarda, convivência familiar e adoção. No caso de crianças, a escuta é mais mediada por profissionais e se deve dar primazia ao seu melhor interesse, para adolescentes, a participação nas decisões judiciais pode ser mais ativa, porém, em qualquer caso, o lastro está no desenvolvimento e bem-estar do menor.

Ser ouvido, portanto, é crucial, todavia, cabe aos pais a responsabilidade de educação, orientação e proteção, especialmente com supervisão sobre as influências externas. A escuta ativa deve ser acompanhada de orientação responsável, visto que o os espaços disfarçados de liberdade de expressão podem oferecer ideias tóxicas e misóginas.

Assim, a educação também deve ser emocional, especialmente nas sutilezas dos relacionamentos, como na explosão apaziguada pelas mulheres, o corte na fala da mulher com voz alta, a justificativa por trabalhar demais e por isso não ter tempo para os filhos, enfim, a doçura intercalada com a violência – cenas que podem ser vistas no seriado “Adolescente” da Netflix (que também poderia ter tratado brilhantemente os impactos sociais da misoginia, com destaque ao feminicidio).