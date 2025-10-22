Coluna AMC Cascavel

Jantar Baile dia do Médico na AMC

Cascavel e Paraná - Foi realizado na sexta-feira (17), na sede da Associação Médica de Cascavel, o tradicional jantar baile da entidade. O evento marcou a celebração do Dia do Médico, dedicada aos profissionais da medicina. A diretoria entende que o jantar é uma forma de mostrar o reconhecimento da classe que contribui diariamente para a saúde de toda comunidade e região, bem como fazer parte da associação de todos os médicos.

Quem esteve presente gostou muito. Foi um belíssimo jantar seguido de boa música ao vivo. Esperamos todos para a comemoração de 2026. A todos que participaram nossa gratidão. AMC agradece também o apoio dos parceiros que ajudaram a tornar este belo evento uma realidade, são eles: FD Empreendimentos, Sisprime e Unimed Cascavel.

Torneio de Tênis e Beach Tennis na AMC

Quem passou pela Associação Médica de Cascavel neste fim de semana, pôde assistir aos torneios de Tênis feminino e Beach Tennis masculino. Doutor João Renato, vice-presidente e diretor de esportes da AMC, fez questão de prestigiar. Foram ótimas disputas no sábado (16) e domingo (17). Os resultados ficaram assim: Tênis dupla Feminino Categoria A, Campeãs: Ana Carpenedo e Elis Sbaraini; Vice-campeãs: Silmara Vascelai e Victória Giombelli. Tênis dupla Feminino Categoria B, Campeãs: Francieli Lovatel e Viviane Incerti e Vice-campeãs: Francieli Soares e Virginia Cachisnki.