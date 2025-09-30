Coluna AMC Cascavel

Reunião da diretoria da Associação Médica de Cascavel

Cascavel e Paraná - Aconteceu na última quinta-feira (25), na sede da AMC, a reunião da diretoria da entidade. Entre os assuntos da pauta estiveram os preparativos finais para o tradicional Jantar Baile do Dia do Médico. Este é um momento único de confraternização entre a classe médica de Cascavel, pois é a data em que se comemora o Dia do Médico, momento por excelência para estar unidos e confraternizando com os colegas.

Também foram abordados os trâmites da 1ª AMC RUN Troféu FD Empreendimento, a ser realizada no dia 07 de dezembro. A corrida terá um percurso de 5 km e uma caminhada com percurso de 3 km. Entre em contato com a AMC e obtenha mais informações.

Dentre as conversas da reunião, um assunto levantado foi sobre a revitalização da galeria dos ex-diretores. Nesta revitalização inclui-se um novo espaço que passe a ser mais corporativo, provavelmente a sala de reuniões da Associação Médica de Cascavel. Este é um sinal de respeito pela diretoria em prol daqueles que se dedicaram à AMC.