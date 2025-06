Coluna ADI pelo Paraná

Os partidos Solidariedade e PRD oficializaram a criação de uma federação partidária com atuação conjunta no Congresso Nacional. A nova bancada federal terá dez deputados, cinco de cada sigla. No Estado, apenas o Solidariedade possui presença na Assembleia Legislativa, com os deputados Alisson Wandscheer, Marli Paulino e Samuel Dantas; o PRD não tem parlamentares na Alep.

Entre 2019 e 2023, o setor industrial brasileiro criou mais de 910 mil empregos. No recorte mais recente, o Paraná se destacou com crescimento de 5,6% na indústria, segundo o IBGE. O estado figura entre os três com maior avanço no país em 2025.

Paraná - A Portos do Paraná foi destaque ao conquistar o “Oscar dos Portos” por desempenho e sustentabilidade, dois prêmios de Excelência da Indústria Portuária. O reconhecimento internacional reforça o protagonismo do estado em logística e inovação ambiental.

70 anos

No domingo (29), Umuarama comemora seus 70 anos com a 23ª edição da tradicional Caminhada Ecológica. O evento, que também integra a Semana Mundial do Meio Ambiente, terá largada às 8h no Shopping Palladium e seguirá por 7,5 km até a estação da Sanepar, na Estrada Jaborandi. Esta edição contará com a maior premiação da história: 22 bicicletas MTB e diversos brindes serão sorteados entre os participantes que concluírem o percurso.

Paranaense de Surf

A 2ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2025 será realizada neste final de semana no Pico de Matinhos, como parte da programação dos 58 anos do município. O evento reúne atletas de diversas categorias e reafirma o compromisso do Estado com o esporte e o turismo regional. A competição terá transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paranaense de Surf no YouTube.

Inovação, Ciência e Tecnologia

O Paraná lidera com destaque a 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT), com 2.237 alunos aprovados para a segunda etapa da 3ª fase, 46% do total nacional. A prova será realizada em 22 de agosto. O resultado reforça o protagonismo do estado em educação, ciência e tecnologia.

Retomada da mobilização

Em crítica ao desempenho do PT no Paraná, Zeca Dirceu defendeu a reconstrução do diálogo entre lideranças e a base do partido. Ele destacou que o distanciamento interno levou o estado a um dos piores resultados da história em 2024. Para 2026, propõe mudança e retomada da mobilização. “Partido bom é partido vivo”, afirmou.