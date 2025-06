Coluna ADI pelo Paraná

Prêmio Gestor

Paraná - Encerra na próxima segunda-feira (30) o prazo para inscrições no 13º Prêmio Gestor Público do Paraná (PGP-PR), que valoriza boas práticas na administração municipal. O tema desta edição é “Acessibilidade e Inclusão”, incentivando projetos que garantam dignidade e participação a todos os cidadãos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.pgp-pr.org.br. Não haverá prorrogação.

Prêmio Gestor II

A premiação do PGP-PR envolve avaliação técnica e julgamento por comissão especializada, com cerimônia em data a ser definida. A iniciativa é do Sindafep, com apoio de diversas instituições e patrocínio do TCE-PR e da Sanepar. Além do tema central, projetos de outras áreas também podem concorrer, desde que apresentem resultados efetivos e inspiradores para a gestão pública.

Festa Literária

O escritor e poeta Paulo Leminski (1944-1989) será o homenageado da 23º edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Nascido em Curitiba, no Paraná, filho de pai polonês e mãe negra, ele foi um dos grandes poetas brasileiros do século 20, reconhecido por unir o erudita e o popular e levar a poesia às listas de mais vendidos. O evento será realizado na cidade histórica entre os dias 30 de julho a 3 de agosto.

Produção

Toledo lidera, pelo 12º ano consecutivo, o Valor Bruto de Produção (VBP) do Paraná, com R$ 4,72 bilhões em 2024, segundo levantamento preliminar da Seab. É a 26ª vez que o município ocupa o topo do ranking desde 1997. Os destaques são a produção de suínos, frangos e soja. O VBP impacta diretamente na arrecadação e no repasse de ICMS aos municípios.