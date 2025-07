Colisão no Bairro Morumbi deixa motociclista ferido

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (21), um acidente de trânsito envolvendo um automóvel Peugeot e uma motocicleta Honda Biz foi registrado no Bairro Morumbi, em Cascavel. A colisão ocorreu na Avenida Corbélia, no cruzamento com a Rua São Roque, e resultou em uma pessoa ferida.

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam por vias distintas e acabaram colidindo ao se encontrarem na esquina. Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e precisou de atendimento imediato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem de 33 anos, que sofreu contusões na mão direita, perna esquerda e região do tórax. Após receber os cuidados necessários no local, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília para avaliação médica.