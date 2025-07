Colisão na BR-369 entre Corbélia e Ubiratã deixa um morto e outro ferido

Corbélia - Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (31) no trevo de acesso ao município de Nova Aurora, no Oeste do Paraná. A colisão envolveu uma carreta que seguia sentido Corbélia e uma van que saía da PR-239 para acessar a BR-369 em direção a Ubiratã.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu no momento em que a van tentava entrar na rodovia e foi atingida lateralmente, no lado do motorista, pela carreta que trafegava pela via principal. O condutor da van não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.