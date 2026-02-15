Colisão frontal deixa cinco pessoas feridas na BR-277 em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A Polícia Rodoviária Federal atendeu, na manhã de domingo (15), um sinistro do tipo colisão frontal envolvendo três veículos na BR-277, no quilômetro 7, em Foz do Iguaçu.

O acidente ocorreu por volta das 9h30, no sentido Cataratas, e resultou em cinco vítimas com ferimentos leves. As informações levantadas no local indicam que, durante uma manobra de ultrapassagem, um dos condutores perdeu o controle do veículo, ocasionando a colisão frontal com os demais automóveis.

Em razão do sinistro, a rodovia ficou parcialmente interditada, com o tráfego fluindo em sistema siga e pare por aproximadamente 30 minutos, até a remoção dos veículos e a liberação da via.