Colisão entre motociclistas deixa um ferido grave e resulta em engavetamento na BR-376, entre Maringá e Iguatemi

Maringá - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (18) na BR-376, próximo ao distrito de São Domingos, no trecho entre Maringá e Iguatemi. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi atendida por volta das 8h.
O sinistro envolveu uma colisão traseira entre duas motocicletas. Um dos condutores sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico.
Em razão do acidente, houve congestionamento na rodovia e, na sequência, foi registrado um engavetamento que resultou em danos materiais envolvendo quatro veículos de passeio, um caminhão e uma motocicleta.
Segundo a PRF, de forma geral, esse tipo de ocorrência costuma estar relacionado à falta de atenção dos condutores, não manutenção da distância de segurança e excesso de velocidade.