Colisão entre motociclistas deixa um ferido grave e resulta em engavetamento na BR-376, entre Maringá e Iguatemi

Maringá - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (18) na BR-376, próximo ao distrito de São Domingos, no trecho entre Maringá e Iguatemi. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi atendida por volta das 8h.

O sinistro envolveu uma colisão traseira entre duas motocicletas. Um dos condutores sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico.