Colisão entre moto e carro deixa jovem ferida em Cascavel

Cascavel e Paraná - Uma jovem de 18 anos precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um acidente de trânsito ocorrido no fim da manhã desta quarta-feira (23), em Cascavel. A colisão entre uma motocicleta e um carro aconteceu no cruzamento da Avenida Papagaios com a Rua Galo da Serra, no Bairro Floresta.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, a moto já havia sido retirada da via pelo pai da vítima. O carro envolvido, um HB20, apresentava danos significativos na parte traseira, evidenciando a força do impacto. Segundo informações apuradas no local, a jovem foi arremessada contra o vidro traseiro do veículo, que ficou danificado com um buraco devido à batida. Em seguida, ela caiu sobre o asfalto.

A jovem sofreu diversas contusões e escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos, foi levada a uma unidade hospitalar para avaliação mais detalhada e cuidados médicos.