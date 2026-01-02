Colisão entre caminhões deixa três feridos na BR-376, em Imbaú

Paraná - Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o sinistro aconteceu no km 389 da rodovia, no sentido norte, e foi do tipo colisão traseira. Três pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento no local.