Colisão entre caminhões deixa três feridos na BR-376, em Imbaú

Paraná - Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, o sinistro aconteceu no km 389 da rodovia, no sentido norte, e foi do tipo colisão traseira. Três pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento no local.
Em razão do acidente, as duas faixas da pista no sentido norte ficaram obstruídas. O tráfego, no entanto, seguiu fluindo pela via lateral, sem registro de congestionamento significativo.
As causas da colisão serão apuradas pelas autoridades.