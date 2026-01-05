Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa que, a partir desta segunda-feira (5), o horário da coleta seletiva de materiais recicláveis foi alterado. O serviço, que antes começava às 8h, agora inicia às 7h. Os dias de coleta permanecem os mesmos.

Essa mudança visa aumentar a eficiência da coleta, incentivar o envio de materiais às cooperativas e associações de catadores nos Ecopontos municipais, reduzir as reclamações sobre a devolução de bolsas sujas e garantir a destinação adequada dos resíduos. O objetivo é preservar o meio ambiente e prolongar a vida útil do Aterro Sanitário Municipal.

Horário da Coleta Seletiva

O serviço será realizado de segunda a sexta-feira, com 8 horas de duração, e aos sábados das 7h às 11h.