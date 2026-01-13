Cohavel tem cerca de 700 imóveis em obras em Cascavel

Cascavel - Garantir que todo cidadão tenha uma moradia digna é uma prioridade da Prefeitura de Cascavel. Para isso, a Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) já está com cerca de 700 moradias populares em construção em toda cidade.
Os empreendimentos fazem parte de diferentes programas, como o Minha Casa Minha Vida (nas modalidades FAR e Entidades) e o Pró-Moradia.
As obras estão localizadas em diversas regiões da cidade. Uma das mais avançadas é o conjunto Favo de Mel, do programa Pró-Moradia, com 117 unidades. Há ainda a construção de 144 apartamentos no Loteamento Quatro Estações, 128 apartamentos no Loteamento Siena, 96 apartamentos no Jardim Alvorada, 96 apartamentos no Jaborá e 112 apartamentos no Presidente.
Também está em execução a obra de infraestrutura de rede de água, esgoto e rede elétrica no Loteamento Favo de Mel. Já o Loteamento Wilson Gonçalvez recebeu uma grande obra de pavimentação e drenagem, no valor de quase R$ 1,8 milhão, já finalizada. Dentro do escopo de obra pronta está a construção de 28 casas do programa Pró-Moradia, em diversos pontos da cidade.
Cada empreendimento possui um cronograma específico de execução, que é acompanhado pela equipe técnica da Cohavel.
Mas os avanços não param por aí. Há ainda 830 imóveis em obras contratadas para construção que vão mudar a vida dos cascavelenses e estão em fase avança para em breve começar as obras.
Os projetos são:
– 170 apartamentos no loteamento Jaborá
– 100 apartamentos no Loteamento Residencial Verona
– 130 apartamentos no Loteamento Jardim Mantovani
– 200 apartamentos no Loteamento Riviera
– 128 apartamentos no Jardim Oliveira.
– 102 casas do programa Pró-Moradia, no valor de mais de R$ 24 milhões, que já está em fase de licitação.
O programa oferece condições vantajosas, com taxas de juros reduzidas, além de quatro anos de carência para início do pagamento.
PROGRAMA PRAMORAR
Ainda no grande pacote para reduzir o déficit habitacional, há o programa PRAMORAR (Programa Municipal de Habitação), em fase de regulamentação, que visa garantir a moradia a pessoas de baixa renda.
O PRAMORAR visa ampliar a oferta de moradias adequadas e acessíveis, facilitando a implantação de empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular. A proposta é executada em parceria com a Cohavel, a Cohapar e o Governo do Estado, por meio do programa Casa Fácil.
Nesta primeira etapa, a previsão é viabilizar a construção de pelo menos 4 mil unidades habitacionais a quem mais precisa, com possibilidade de ampliação. Há ainda o subsídio de R$ 10 mil reais por família para faixa 2, doação de 2% de lotes para habitação de interesse social para novos loteamento ou compensação em valor para fundo de habitação e incentivos urbanísticos para obras de interesse social voltados ao faixa.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A segurança jurídica é outra frente de trabalho da Cohavel. Para este ano estão previstas as regularizações de áreas em Juvinópolis, Rio do Salto, Petropólis, Marília, Jardim Aeroporto 1 e 2, Cruzeiro do Sul, Dona Laice e Madevani.
Fonte: Secom