Cohavel tem cerca de 700 imóveis em obras em Cascavel

Cascavel - Garantir que todo cidadão tenha uma moradia digna é uma prioridade da Prefeitura de Cascavel. Para isso, a Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) já está com cerca de 700 moradias populares em construção em toda cidade.

Os empreendimentos fazem parte de diferentes programas, como o Minha Casa Minha Vida (nas modalidades FAR e Entidades) e o Pró-Moradia.

As obras estão localizadas em diversas regiões da cidade. Uma das mais avançadas é o conjunto Favo de Mel, do programa Pró-Moradia, com 117 unidades. Há ainda a construção de 144 apartamentos no Loteamento Quatro Estações, 128 apartamentos no Loteamento Siena, 96 apartamentos no Jardim Alvorada, 96 apartamentos no Jaborá e 112 apartamentos no Presidente.

Também está em execução a obra de infraestrutura de rede de água, esgoto e rede elétrica no Loteamento Favo de Mel. Já o Loteamento Wilson Gonçalvez recebeu uma grande obra de pavimentação e drenagem, no valor de quase R$ 1,8 milhão, já finalizada. Dentro do escopo de obra pronta está a construção de 28 casas do programa Pró-Moradia, em diversos pontos da cidade.

Cada empreendimento possui um cronograma específico de execução, que é acompanhado pela equipe técnica da Cohavel.

Mas os avanços não param por aí. Há ainda 830 imóveis em obras contratadas para construção que vão mudar a vida dos cascavelenses e estão em fase avança para em breve começar as obras.

Os projetos são: