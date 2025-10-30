Cascavel - Atenção: os cascavelenses terão um prazo a mais para fazer as inscrições no processo de seleção de 128 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, no Loteamento Siena. As unidades habitacionais são voltadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00 e inscritas no CadÚnico. O prazo terminaria nesta sexta-feira (31), mas foi prorrogado até o dia 30 de novembro.

As inscrições podem ser feitas online, pelo site da Cohavel, a Companhia de Habitação de Cascavel, via www.cohavel.com.br/inscricoes , ou presencialmente em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). Também é possível se inscrever diretamente na sede da Cohavel, na Rua Paraná, 2607, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Mesmo quem já havia se cadastrado anteriormente precisa atualizar as informações, já que o programa passou a exigir novos critérios e dados obrigatórios. Além disso, a Cohavel destaca que muitos cadastros foram preenchidos de forma incorreta e os cidadãos precisam se atentar aos detalhes.

O Residencial Siena faz parte do conjunto de empreendimentos do programa em Cascavel. Além dele, estão em execução os conjuntos Quatro Estações e Alvorada, totalizando 368 novas moradias que reforçam o investimento habitacional do município.

Entre as regras para participação, não podem ser contempladas famílias que possuam imóvel próprio ou que não se enquadrem no déficit habitacional. Esse enquadramento considera situações como: