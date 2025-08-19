Cohavel lança serviços digitais para atender com mais agilidade a população

Cascavel - Com objetivo de otimizar a agilizar o atendimento à comunidade, a Companhia de Habitação de Cascavel apresenta, nesta quinta-feira (21), as mudanças que marcam a nova forma de solicitar, tramitar e acompanhar os pedidos na Cohavel. A partir da medida, tanto os procedimentos internos quanto os atendimentos ao público serão tramitados de forma totalmente digital, eliminando etapas manuais e deslocamentos desnecessários.

A Cohavel implantou a Aprova , plataforma referência na gestão e automação de processos no setor público com inteligência artificial.

Segundo o presidente da Cohavel, Henrique Lionço Milani, a mudança representa um passo importante para modernizar e aproximar os serviços da população, que terá respostas em menos tempo e sem precisar se deslocar até a companhia.

“A tecnologia vai garantir mais praticidade, agilidade e transparência. Cada pedido feito pelo sistema gera um número de protocolo para o cidadão e para a equipe, que poderão acompanhar o andamento de cada etapa do processo”, afirma Henrique.

Além dos serviços disponíveis à população, toda a comunicação interna da Cohavel também passa a ser pela plataforma. Solicitação de compras, férias, atestado, licenças, ofícios e memorandos – tudo tramitado de forma 100% digital.

De acordo com a chefe Administrativa da Companhia, Rosângela Kappaun, a circulação manual de documentos entre setores e gestores era um dos entraves para o bom andamento dos processos.

Antes, um ofício precisava ser impresso, assinado pelo diretor financeiro e pelo presidente, para só então retornar e ser enviado ao destino final. Esse trâmite podia levar até três dias.

“Com o processo digital, tudo acontece de forma online. O diretor financeiro e o presidente poderão assinar os documentos de onde estiverem, no mesmo dia. Isso elimina deslocamentos, economiza papel e garante mais agilidade para a equipe”, explica Rosângela.

Com a implantação da Aprova, pedidos que demoravam até 15 dias para serem atendidos, serão resolvidos em até 70% menos tempo.