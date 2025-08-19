Cohavel lança serviços digitais para atender com mais agilidade a população

Cascavel - Com objetivo de otimizar a agilizar o atendimento à comunidade, a Companhia de Habitação de Cascavel apresenta, nesta quinta-feira (21), as mudanças que marcam a nova forma de solicitar, tramitar e acompanhar os pedidos na Cohavel. A partir da medida, tanto os procedimentos internos quanto os atendimentos ao público serão tramitados de forma totalmente digital, eliminando etapas manuais e deslocamentos desnecessários.
A Cohavel implantou a Aprova, plataforma referência na gestão e automação de processos no setor público com inteligência artificial.
Segundo o presidente da Cohavel, Henrique Lionço Milani, a mudança representa um passo importante para modernizar e aproximar os serviços da população, que terá respostas em menos tempo e sem precisar se deslocar até a companhia.
“A tecnologia vai garantir mais praticidade, agilidade e transparência. Cada pedido feito pelo sistema gera um número de protocolo para o cidadão e para a equipe, que poderão acompanhar o andamento de cada etapa do processo”, afirma Henrique.
Além dos serviços disponíveis à população, toda a comunicação interna da Cohavel também passa a ser pela plataforma. Solicitação de compras, férias, atestado, licenças, ofícios e memorandos – tudo tramitado de forma 100% digital.
De acordo com a chefe Administrativa da Companhia, Rosângela Kappaun, a circulação manual de documentos entre setores e gestores era um dos entraves para o bom andamento dos processos.
Antes, um ofício precisava ser impresso, assinado pelo diretor financeiro e pelo presidente, para só então retornar e ser enviado ao destino final. Esse trâmite podia levar até três dias.
“Com o processo digital, tudo acontece de forma online. O diretor financeiro e o presidente poderão assinar os documentos de onde estiverem, no mesmo dia. Isso elimina deslocamentos, economiza papel e garante mais agilidade para a equipe”, explica Rosângela.
Com a implantação da Aprova, pedidos que demoravam até 15 dias para serem atendidos, serão resolvidos em até 70% menos tempo.
O criador da plataforma e CEO da Aprova, Marco Antonio Zanatta, considera uma estratégia essencial dos órgãos públicos oferecer serviços públicos digitais para a população, que já está adaptada à tecnologia e possui uma rotina online consumindo serviços cada vez mais ágeis no setor privado.
“A plataforma acelera o atendimento porque torna automático etapas que podem facilmente ser realizadas pelo sistema, reduzindo o risco de falhas e extravios, garantindo mais transparência ao requerente em todo atendimento”, conclui.
Como utilizar os serviços digitais da Cohavel
Nesta quinta-feira (21), cidadãos e profissionais da cidade estão convidados a participar do lançamento da Aprova, que contará com um treinamento ao vivo para ensinar como utilizar a plataforma.
Para acompanhar, acesse o link do treinamento pelo youtube https://www.youtube.com/watch?v=XJofOWzSxCY&feature=youtu.be e clique em Definir Lembrete para receber a notificação quando a live começar.
Nesta primeira etapa da modernização, 10 tipos de serviços poderão ser solicitados e acompanhados de forma 100% digital. São eles:
– Solicitação de autorização de escritura;
– Solicitação de isenção de ITBI;
– Solicitação de Medição de Obra;
– Solicitação de Boletos;
– Processos de Recursos Humanos;
– Solicitação de compras;
– Comunicação interna;
– Outros
Para utilizar o sistema é preciso acessar o site e fazer o cadastro gratuito em https://cohavel.aprova.com.br/home.
Além da Cohavel e outros 120 órgãos públicos, o Instituto de Planejamento de Cascavel, também utiliza a Aprova para tornar os serviços mais eficientes. Desde 2018, mais de 7,6 milhões já foram economizados com os processos digitais.
Fonte: Secom