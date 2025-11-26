Cohavel avança com licitações para redes de água, esgoto e energia do Conjunto Favo de Mel

Cascavel - A Cohavel publicou nesta semana os editais de licitação para a contratação das empresas responsáveis pela execução das redes de água, esgoto, energia elétrica e iluminação pública do Conjunto Favo de Mel, empreendimento que vai receber 117 famílias que atualmente vivem na área de fundo de vale no Jardim Melissa. Com as novas disputas, o projeto que já alcança aproximadamente 60% de execução entra em fase decisiva.

As duas licitações serão no modo de Disputa Aberto Eletrônico. Ambos preveem contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme projetos e cronograma estabelecidos, seguindo as normas da Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Pró-Moradia, firmado entre a Caixa, o Município de Cascavel e a Cohavel.

O critério de julgamento das duas licitações será o menor preço global para contratação da obra. A abertura do edital nº 14/2025 para rede elétrica e iluminação pública está marcada para esta quinta-feira (27), às 10h, enquanto o edital nº 13/2025 da rede de água e esgoto terá sessão no dia 4 de dezembro, também às 10h, por meio eletrônico.

Moradia digna

O Conjunto Favo de Mel contará com casas de 41 metros quadrados, em alvenaria e laje, além de infraestrutura completa, incluindo pavimentação e serviços essenciais para garantir qualidade de vida às famílias que hoje vivem em situação de risco em área de preservação ambiental, já em processo de limpeza pela Secretaria de Meio Ambiente.