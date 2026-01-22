Paraná - A implantação das novas praças de pedágio eletrônico nas rodovias do Oeste e Sudoeste do Paraná avança para a fase final e a cobrança deve começar nos próximos 60 dias, dependendo de vistoria e autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). As informações foram detalhadas pelo diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas, em entrevista concedida à Rádio Educadora de Dois Vizinhos.

A EPR Iguaçu é a concessionária responsável pelo chamado Lote 6 do novo programa de concessões rodoviárias, que abrange cerca de 660 quilômetros de estradas no Paraná. O trecho inclui a BR-277 (entre Prudentópolis e Foz do Iguaçu), a BR-163 (entre Cascavel e Realeza), além das PRs 182 e 483 (entre Realeza e Francisco Beltrão) e das PRs 180, 280 e 158 (entre Marmeleiro, Vitorino e Pato Branco).

Segundo Silvio Caldas, trata-se do maior pacote de investimentos entre os atuais contratos de concessão do país. “Até o nono ano, estão previstas duplicações em cerca de 460 quilômetros de rodovias, o que representa aproximadamente 70% de toda a malha do lote. Além disso, teremos mais de 130 viadutos, 38 passarelas, vias marginais, faixas adicionais e uma série de intervenções voltadas à segurança viária e à preservação da vida”, afirmou.

Pedágio eletrônico

O trecho inclui nove praças de pedágio em rodovias como BR-277, BR-163, PR-182 e PR-280. As praças existentes na BR-277 já estão em operação, e as novas em Lindoeste, Ampére e Pato Branco estão em fase final de implantação, todas no modelo eletrônico free flow, sem cabines físicas e sem necessidade de parada dos veículos.

No Oeste o pórtico já está instalado entre Lindoeste e Santa Lúcia e, no sudoeste em Ampére e Pato Branco. A concessionária confirmou que as três praças devem entrar em funcionamento simultaneamente.

O sistema utiliza câmeras e sensores que identificam automaticamente os veículos. Quem possui TAG eletrônica continuará trafegando normalmente, com a cobrança vinculada ao meio de pagamento cadastrado. Para os motoristas sem TAG, a leitura será feita pela placa do veículo, e o pagamento deverá ser realizado posteriormente.

O pagamento poderá ser feito pelo site, aplicativo da concessionária, totens de autoatendimento nas bases operacionais, praças físicas integradas e estabelecimentos conveniados ao longo dos trechos concedidos.