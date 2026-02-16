Cobrança tarifária entre Lindoeste e Santa Lúcia começa no dia 23 de fevereiro; Confira valores

A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, informa que recebeu autorização da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – para o início da cobrança tarifária nos pórticos do Pedágio Eletrônico. O pagamento se inicia à 00h do dia 23 de fevereiro.

A aprovação da ANTT ocorre após o cumprimento integral das metas e parâmetros contratuais dos trabalhos iniciais da concessionária que incluem requalificação de pavimento, revisão e recomposição da sinalização vertical e horizontal, revitalização dos sistemas de iluminação e conservação das rodovias. Atualmente, a BR-163 foi classificada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) como a melhor rodovia do sul do país.

A concessionária iniciou a operação assistida, etapa que antecede o início da cobrança e tem como objetivo intensificar as ações educativas e de orientação aos usuários sobre o funcionamento do sistema. Até o dia 22, os pórticos funcionarão exclusivamente em caráter educativo, sem cobrança de tarifa, apenas com o envio de comunicações aos usuários cadastrados, informando sobre as passagens realizadas. Tampouco haverá cobrança para os veículos com TAG, cujos motoristas poderão conferir no extrato a passagem com valor zerado.

Em complemento, a EPR Iguaçu dá continuidade às ações de orientação ao público, distribuição de materiais informativos e apoio ao cadastramento nos canais digitais, além do esclarecimento de dúvidas sobre formas de pagamento, valores de tarifas e benefícios do modelo.

“Vamos seguir com as nossas ações, mantendo nossa presença junto aos usuários, levando as informações de forma clara e objetiva, assegurando a compreensão de todos sobre a importância do cadastro prévio na plataforma ou no aplicativo ‘Pedágio Eletrônico EPR’, bem como sobre as diferentes opções de pagamento e benefícios tarifários que os usuários têm acesso neste modelo que proporciona experiências de mobilidade mais seguras, fluidas e confortáveis”, ressalta o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.



Como funciona o Pedágio Eletrônico

O Pedágio Eletrônico opera por meio de pórticos equipados com tecnologia capaz de identificar 100% das passagens, seja pela leitura da TAG eletrônica ou pela identificação da placa do veículo. Os sensores reconhecem características como altura, largura, comprimento e número de eixos, permitindo a passagem dos veículos em fluxo contínuo, sem necessidade de paradas, respeitando o limite de velocidade da via.

Pedágio Eletrônico

“O modelo de Pedágio Eletrônico contribui para a segurança viária, fluidez e conforto dos usuários, permitindo que a cobrança da tarifa seja feita de forma automática, sem necessidade de paradas ou formação de filas, o que contribui para a redução das emissões de poluentes e o consumo de combustível. Outro destaque são os mecanismos de descontos tarifários previstos em contrato para quem usa a TAG, que podem chegar até a 98% em determinadas condições. Motocicletas e triciclos são isentos de pagamento da tarifa”, destaca o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

Descontos e benefícios

Em termos de benefícios tarifários, estão disponíveis o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto para Usuários Frequentes (DUF). O DBT garante 5% de desconto para todos os veículos que realizam o pagamento automático por meio de TAG eletrônica. Já o DUF é aplicável exclusivamente a automóveis com TAG e pode proporcionar redução de até 98% no valor da tarifa, a depender da localidade, do número de passagens e dos parâmetros específicos de cada pórtico.