Cobrança tarifária entre Lindoeste e Santa Lúcia começa no dia 23 de fevereiro; Confira valores

A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, informa que recebeu autorização da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – para o início da cobrança tarifária nos pórticos do Pedágio Eletrônico. O pagamento se inicia à 00h do dia 23 de fevereiro.
A aprovação da ANTT ocorre após o cumprimento integral das metas e parâmetros contratuais dos trabalhos iniciais da concessionária que incluem requalificação de pavimento, revisão e recomposição da sinalização vertical e horizontal, revitalização dos sistemas de iluminação e conservação das rodovias. Atualmente, a BR-163 foi classificada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) como a melhor rodovia do sul do país.
A concessionária iniciou a operação assistida, etapa que antecede o início da cobrança e tem como objetivo intensificar as ações educativas e de orientação aos usuários sobre o funcionamento do sistema. Até o dia 22, os pórticos funcionarão exclusivamente em caráter educativo, sem cobrança de tarifa, apenas com o envio de comunicações aos usuários cadastrados, informando sobre as passagens realizadas. Tampouco haverá cobrança para os veículos com TAG, cujos motoristas poderão conferir no extrato a passagem com valor zerado.
Em complemento, a EPR Iguaçu dá continuidade às ações de orientação ao público, distribuição de materiais informativos e apoio ao cadastramento nos canais digitais, além do esclarecimento de dúvidas sobre formas de pagamento, valores de tarifas e benefícios do modelo.
“Vamos seguir com as nossas ações, mantendo nossa presença junto aos usuários, levando as informações de forma clara e objetiva, assegurando a compreensão de todos sobre a importância do cadastro prévio na plataforma ou no aplicativo ‘Pedágio Eletrônico EPR’, bem como sobre as diferentes opções de pagamento e benefícios tarifários que os usuários têm acesso neste modelo que proporciona experiências de mobilidade mais seguras, fluidas e confortáveis”, ressalta o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
Como funciona o Pedágio Eletrônico
O Pedágio Eletrônico opera por meio de pórticos equipados com tecnologia capaz de identificar 100% das passagens, seja pela leitura da TAG eletrônica ou pela identificação da placa do veículo. Os sensores reconhecem características como altura, largura, comprimento e número de eixos, permitindo a passagem dos veículos em fluxo contínuo, sem necessidade de paradas, respeitando o limite de velocidade da via.
Pedágio Eletrônico
“O modelo de Pedágio Eletrônico contribui para a segurança viária, fluidez e conforto dos usuários, permitindo que a cobrança da tarifa seja feita de forma automática, sem necessidade de paradas ou formação de filas, o que contribui para a redução das emissões de poluentes e o consumo de combustível. Outro destaque são os mecanismos de descontos tarifários previstos em contrato para quem usa a TAG, que podem chegar até a 98% em determinadas condições. Motocicletas e triciclos são isentos de pagamento da tarifa”, destaca o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.
Descontos e benefícios
Em termos de benefícios tarifários, estão disponíveis o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto para Usuários Frequentes (DUF). O DBT garante 5% de desconto para todos os veículos que realizam o pagamento automático por meio de TAG eletrônica. Já o DUF é aplicável exclusivamente a automóveis com TAG e pode proporcionar redução de até 98% no valor da tarifa, a depender da localidade, do número de passagens e dos parâmetros específicos de cada pórtico.
Na primeira passagem do mês, o veículo com TAG já recebe automaticamente o DBT de 5%. A partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico e no mesmo sentido de circulação, o DUF passa a ser aplicado de forma progressiva. A partir da 30ª passagem, a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o fim do respectivo mês calendário. No início de cada mês, os descontos são reiniciados e o valor da tarifa volta à sua forma original.
O usuário pode adquirir e instalar sua TAG junto às operadoras especializadas, instituições financeiras e seguradoras. Para facilitar o entendimento dos descontos, a EPR Iguaçu disponibiliza uma calculadora digital, na qual o usuário pode inserir o pórtico utilizado e o número estimado de viagens no mês. O sistema calcula automaticamente o valor da última passagem e a média mensal da tarifa.
Valores
A cobrança tarifária inicia nos pórticos implantados nas cidades de Santa Lúcia na BR-163, no km 156,100 (Sul) e km 154,000 (Norte), Vitorino na PR-280 no km 234 e Ampére na PR-182, no km 517. Vide a tabela abaixo.
As tarifas variam de acordo com cada pórtico. Para automóveis, caminhonetes e furgões, os valores variam entre R$11,00 e R$18,10; caminhão leve, ônibus, furgão e caminhão trator (todos com 2 eixos e rodagem dupla) têm valores previstos entre R$22,00 e R$36,20; automóveis e caminhonetes com semirreboque (com 3 eixos e rodagem simples) devem pagar de R$ 16,50 a R$ 27,15, já os com rodagem dupla pagam de R$ 33,00 a R$ 54,30.
Caminhão, caminhão trator com semirreboque e ônibus (todos com 3 eixos e rodagem dupla) têm tarifas entre R$33,00 e R$54,30. Os valores das tarifas para caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com rodagem dupla, variam conforme o número de eixos. As tarifas partem de R$22,00 para 4 eixos e podem chegar a R$144,80 com 8 eixos, a depender do pórtico.
O pagamento da tarifa deve ser realizado em até 30 dias, evitando a caracterização de evasão, que pode resultarem sanções como multa e pontos na CNH.
Programa de investimentos
A concessão da EPR Iguaçu é composta por trechos das rodovias: BR-277, BR-163, PR-182, PR-483, PR-180, PR-280 e PR-158. Ao longo dos 30 anos de gestão, estão previstos R$19,5 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura e prestação de serviços. O projeto contempla, já para os primeiros anos de concessão, 462,4 km de duplicações, 31,4 km de faixas adicionais e 87,1 km de vias marginais, atendendo regiões fundamentais para o agronegócio e a logística nacional. Este é o maior pacote de duplicações do Programa Federal de Concessões de Rodovias.