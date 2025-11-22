Paraná - Rio Bonito do Iguaçu – O trabalho de recuperação das áreas atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no dia 7 de novembro, segue em ritmo acelerado. A previsão é de que a cobertura das casas que tiveram o telhado danificado seja concluída ainda neste fim de semana, resultado de duas semanas de atuação contínua das equipes locais, estaduais e voluntários. Desde os primeiros dias após o evento climático, o Governo do Estado já destinou 11.440 telhas ao município, permitindo que praticamente todas as residências parcialmente danificadas recuperassem sua proteção estrutural.
Com a fase de emergência estabilizada, as ações avançam agora para as casas que sofreram destruição total. Para reforçar essa etapa, a Defesa Civil enviou nesta sexta-feira (21) um novo carregamento de 2.600 telhas, garantindo abastecimento constante de materiais e mantendo o ritmo de reconstrução.
Desde o dia 7, as equipes atuaram no salvamento e segurança de vidas, atendimento às vítimas e contenção dos danos mais graves. Na sequência, iniciaram a fase de reconstrução, que ganhou impulso nesta quinta-feira (20) com duas entregas importantes: a chegada das primeiras estruturas das 320 casas pré-fabricadas que serão construídas pela Cohapar e a distribuição dos primeiros Cartões Reconstrução, que garantem até R$ 50 mil para compra de materiais e contratação de mão de obra.
A solidariedade da população paranaense e de outros estados tem sido fundamental para a recuperação da cidade. As doações recebidas já somam mais de 248 toneladas, entre fardos de água, alimentos, marmitas, botijões de gás, telhas, tijolos, madeira, folhas de zinco, kits de higiene, areia e ferramentas diversas.
Novas casas
Ao todo, 320 moradias serão construídas com investimento de R$ 44 milhões do Governo do Paraná e parte delas será instalada nos terrenos das próprias famílias, e outra parte em área doada pela prefeitura.
Ainda é possível ajudar
A campanha de doação de alimentos e materiais de higiene já foi encerrada, mas quem quiser continuar contribuindo com a reconstrução pode enviar materiais de construção, como telhas, madeiramento, materiais elétricos e hidráulicos, que devem ser encaminhados diretamente ao município, no centro de recebimento de doações montado na cidade.
Outra forma de ajudar é por meio de doações financeiras ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), via PIX 52.807.487/0001-12 (CNPJ), cujos recursos serão aplicados integralmente na reconstrução das moradias e na assistência às famílias. Também é possível doar diretamente para a Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, pela chave PIX 95.587.770/0001-99 (CNPJ). Em ambos os casos, haverá prestação pública de contas.
TCE-PR fará diagnóstico de municípios sobre preparo contra desastres climáticos
Curitiba – Até o início de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado terá um diagnóstico completo a respeito de qual é o grau de preparo dos 399 municípios paranaenses para enfrentar desastres climáticos. A ação integra o eixo sobre gestão ambiental do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (Progov) do TCE-PR, que foi apresentado na manhã desta quarta-feira (19 de novembro) na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém do Pará.
A palestra foi realizada pelo presidente da Corte, conselheiro Ivens Linhares, no stand institucional do Sistema dos Tribunais de Contas, localizado na Green Zone da COP 30. A apresentação teve a participação da auditora de controle externo da Coordenadoria de Contas (CCONTAS) do TCE-PR Alcione Aparecida Savariani Bertol.
No espaço, são feitas apresentações de práticas exitosas relacionadas à sustentabilidade, à inovação e à governança pública, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e com as diretrizes de atuação dos Tribunais de Contas brasileiros.
Entre os dados que o TCE-PR espera obter das prefeituras, especificamente na área da gestão e prevenção dos efeitos provocados pelas mudanças climáticas, estão informações relativas à existência ou não de um inventário de riscos climáticos; à integração entre políticas públicas, legislação ambiental e planos climáticos; à existência de metas e ações de mitigação e adaptação; entre outras.
Novas áreas
A partir deste ano, o TCE-PR incluiu duas novas áreas na avaliação de políticas públicas realizadas nas prestações de contas anuais dos 399 prefeitos do Paraná. Elas se referem à gestão do meio ambiente e às aquisições e contratações realizadas pelas prefeituras. O Tribunal já analisava as áreas de assistência social, saúde, educação, administração financeira, previdência social e transparência e relacionamento com o cidadão.