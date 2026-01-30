CNJ FREIA CENTRALIZAÇÃO

Cascavel e Paraná - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu, em caráter liminar, a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) que extinguia Varas Empresariais Regionais no interior do Estado. A medida impedia a centralização das competências em Curitiba e preservava estruturas em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. O entendimento acompanha a posição da OAB-PR, que apontou riscos à especialização e ao acesso à Justiça. Ainda não é o julgamento final, mas representa um freio institucional importante. O debate segue aberto e sob atenção.

JURAMENTO

A OAB Cascavel abriu o calendário institucional de 2026 com a cerimônia de compromisso que marcou a entrada de 31 novos advogados e advogadas, de dez subseções do Paraná. A solenidade abordou os desafios contemporâneos da advocacia, atravessada por tecnologia e novas formas de atuação. Houve espaço para relatos pessoais, que traduzem a diversidade de trajetórias que chegam à Ordem. Programas de apoio e estruturas institucionais reforçaram o amparo à advocacia iniciante.