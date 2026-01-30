CNJ FREIA CENTRALIZAÇÃO

Cascavel e Paraná - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu, em caráter liminar, a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) que extinguia Varas Empresariais Regionais no interior do Estado. A medida impedia a centralização das competências em Curitiba e preservava estruturas em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. O entendimento acompanha a posição da OAB-PR, que apontou riscos à especialização e ao acesso à Justiça. Ainda não é o julgamento final, mas representa um freio institucional importante. O debate segue aberto e sob atenção.
JURAMENTO
A OAB Cascavel abriu o calendário institucional de 2026 com a cerimônia de compromisso que marcou a entrada de 31 novos advogados e advogadas, de dez subseções do Paraná. A solenidade abordou os desafios contemporâneos da advocacia, atravessada por tecnologia e novas formas de atuação. Houve espaço para relatos pessoais, que traduzem a diversidade de trajetórias que chegam à Ordem. Programas de apoio e estruturas institucionais reforçaram o amparo à advocacia iniciante.
ELAS NO JOGO
As Comissões da Mulher Advogada e de Direito Desportivo da OAB Paraná lançaram o projeto Elas no Jogo, que usa a linguagem do esporte para enfrentar a violência doméstica. A iniciativa leva para além dos tribunais a mensagem de que agressão não é um erro tolerável, é falta grave. Ao associar cidadania e esporte, o projeto amplia o alcance da prevenção e do debate público. A campanha também reforça a importância da denúncia e do acolhimento. Em campo ou fora dele, violência é jogo perdido.
VISITA À PENITENCIÁRIA
A OAB Cascavel realizou visita à Penitenciária Estadual Thiago Borges de Carvalho, em Cascavel, para acompanhar as condições da execução penal e a atuação da advocacia. A agenda reforça a defesa das prerrogativas profissionais e o diálogo institucional com o sistema prisional. A presença da diretoria e das comissões sinaliza atenção contínua a um tema sensível.
PARCERIA
A OAB Subseção de Cascavel firmou parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE-PR) para integrar o Programa de Aprendizagem e ampliar oportunidades para jovens. A iniciativa reforça o papel institucional da Ordem na formação profissional e no incentivo à educação. A parceria sinaliza compromisso com inclusão e desenvolvimento social.