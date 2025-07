CNH: Proposta para reduzir custo aumenta risco de mais acidentes

Cascavel e Paraná - O Ministério dos Transportes está elaborando um projeto que pretende acabar com as aulas práticas nas autoescolas, que hoje é uma regra obrigatória para que os novos motoristas consigam emitir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A justificativa é que a medida vai reduzir os custos, o que permitiria que pessoas com baixa renda tivessem acesso à emissão da carteira que é uma necessidade em especial para aqueles que buscam emprego.

De acordo com o Ministério dos Transportes, com o projeto, o custo de uma CNH tem uma faixa média hoje de R$ 3,2 mil e que com a medida pode reduzir em até 80% o custo para a emissão de categorias A e B que são de motocicletas e de veículos de passeio, o que faria a democratização do acesso da população, inclusive a qualificação para as atividades profissionais.

Inclusão?

Com o projeto, os candidatos podem realizar o exame prático de direção do Detran sem a necessidade de um número mínimo de aulas em autoescolas, ou seja, podendo aprender a dirigir com instrutores particulares ou por conta própria. Atualmente são exigidas, no mínimo, 20 horas de aula prática. Já a exigência de aprovação nas provas teórica e prática do Detran será mantida. O projeto precisa ainda passar pela a aprovação da Casa Civil da Presidência da República. Caso seja aprovado, será regulamentado por meio de resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, a medida vai incluir as pessoas, já que algumas famílias não têm dinheiro para habilitar a todos, Além disso, a medida cria um ambiente para as pessoas se formalizarem, de serem incluídas, referindo-se à prática que já funciona em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai.

Contrários

A educadora de trânsito e presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito) de Cascavel, Luciane de Moura, disse que é totalmente contra a retirada da autoescola que é um centro de formação de condutores, já que precisamos de mais espaços educativos que trabalhem diretamente o trânsito. “Tentamos entrar nas escolas, mesmo que seja na transversalidade, para estar trabalhando o tema trânsito desde pequenininho, que é o que acontece em países do primeiro mundo, em que já estão praticamente zerados os óbitos e os sinistros graves de trânsito”, disse Moura.

Para ela, o país está longe desta meta e o projeto tiraria a única oportunidade que se tem de uma pessoa ter acesso à educação para o trânsito, quando ela não teve momento nenhum. “Para o Brasil não chegar nesse patamar de estar somente cobrando uma prova, teríamos que já começar a educação para o trânsito desde a criança da educação infantil. Com os dados que nós temos ainda de óbitos, não é o momento de excluir qualquer tipo de vínculo com educação. Ao contrário, nós temos que incluir mais ações, mais momentos educativos que trabalhem o trânsito”, analisou.