Clube Comercial aprecia pedido de impugnação/protesto ao resultado das eleições

Cascavel - A Associação Atlética Comercial informa aos(às) seus(suas) associados(as) e demais interessados(as) que, na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 21 de abril de 2025, foi apreciado o pedido de impugnação/protesto ao resultado das eleições aos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Gestão 2025/2028, realizadas em 12/04/2025, apresentado pela chapa de oposição, nos termos do artigo 103 do Estatuto Social.

Após análise da impugnação e apresentação de parecer jurídico/técnico, o qual concluiu pela improcedência integral da causa de pedir e dos pedidos formulados, a matéria foi submetida à votação e, por unanimidade de votos, julgada improcedente.

Entretanto, com o objetivo de reafirmar a lisura, ética e legítima transparência do processo eleitoral, reafirmando o compromisso com a seriedade que norteia as ações dos Conselhos e preservam a imagem institucional do “Clube Comercial”, a Comissão Eleitoral propôs a realização de recontagem dos votos.