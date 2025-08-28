Classificados e Editais de 28 de agosto de 2025

CASCAVEL

Com serviços de limpeza à pavimentação, Território Cidadão leva força-tarefa ao distrito de Rio do Salto

Com atenção também aos distritos, a Prefeitura de Cascavel, por meio do Território Cidadão, realiza uma grande força-tarefa no distrito de Rio do Salto, nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), a partir das 9h. A ação envolve oito secretarias municipais e terá como ponto de concentração o Salão Comunitário da Igreja Católica local. Ao todo, […]