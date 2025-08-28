Classificados e Editais
Classificados e Editais de 28 de agosto de 2025
CASCAVEL
Com serviços de limpeza à pavimentação, Território Cidadão leva força-tarefa ao distrito de Rio do Salto
Com atenção também aos distritos, a Prefeitura de Cascavel, por meio do Território Cidadão, realiza uma grande força-tarefa no distrito de Rio do Salto, nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), a partir das 9h. A ação envolve oito secretarias municipais e terá como ponto de concentração o Salão Comunitário da Igreja Católica local. Ao todo, […]
CASCAVEL
Aeroporto de Cascavel: Avião de Campinas vai para Foz e partida de Curitiba é cancelada
A operação de voos no Aeroporto de Cascavel foi parcialmente afetada na manhã desta terça-feira (26). Um voo da Azul, com origem em Campinas (SP), precisou ser alternado para Foz do Iguaçu. A neblina que cobre a região pode ter contribuído para a mudança de rota, tomada por questões de segurança. O segundo voo da […]
TRÂNSITO
Transitar estuda novos dispositivos para reduzir acidentes e velocidade
Com mais de 9,5 mil multas apenas no mês de julho flagrado pelos 52 radares eletrônicos espalhados por todos os cantos da cidade, a Transitar estuda novas mudanças para a mobilidade urbana da cidade, entre elas, a proibição de ultrapassagem dentro do perímetro urbano e a instalação de uma sinalização mais luminosa, que venha a […]
OESTE
Corbélia realiza 1ª Conferência de Cultura e projeta políticas para os próximos dez anos
Neste sábado (23), Corbélia avançou na consolidação de suas políticas culturais com a realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, realizado no Centro Cultural Vereador José Rubin, reuniu autoridades, agentes culturais, artistas, professores, estudantes e representantes da sociedade em um amplo debate sobre o papel da cultura no desenvolvimento do município. Com o […]
OPORTUNIDADE
Novo leilão de 76 veículos do Estado não terá taxa do leiloeiro; Lote tem Hilux e Triton Sport
O novo leilão de veículos do Governo do Estado oferta 76 lotes considerados recuperáveis que estarão disponíveis para visitação nos pátios do DER-PR de Ponta Grossa (Campos Gerais) e em Ibiporã (Norte), a partir do dia 3 de setembro. A novidade é que o leilão será conduzido por servidor público, não prevendo o pagamento habitual de […]
OESTE
Batida frontal deixa um morto e três feridos na PR-488 em Santa Helena
Uma colisão frontal registrada na noite de domingo (24) resultou em uma morte e três pessoas feridas na PR-488, em Santa Helena, no trecho que liga o município a Esquina Céu Azul. O acidente aconteceu por volta das 20h30, em um momento de chuva que deixou a pista escorregadia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, […]