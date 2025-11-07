Classificados e Editais
Classificados e Editais de 07 de novembro de 2025
BANDEIRADA
Toledanos disputam o Brasileiro de Kartcross
Brasil - Os toledanos Thiago Ferrari e Ébano Pimenta, da equipe GP Cross Racing/Lei de Incentivo do Esporte do Paraná, disputam de hoje a sábado o Campeonato Brasileiro de Kart Cross. A competição será em etapa única no Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá, no Mato Grosso. Preparação e Expectativas para o Campeonato Thiago e Ébano […]
SÃO PAULO
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado de R$ 48 milhões
Brasil - As seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no […]
PARANÁ
Paranaenses terão visão privilegiada da superlua nesta quarta-feira
Brasil - Na noite desta quarta-feira (05) e madrugada de quinta-feira (06) acontece a máxima aproximação da Lua com a Terra em 2025. Os paranaenses terão visão privilegiada do fenômeno. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), depois de muita chuva, o céu terá apenas nuvens altas, que não […]
PARTICIPE
Gosta de tupperware? Bingo da Paróquia São João Batista vai sortear 30 prêmios
Brasil - A Paróquia São João Batista, de Cascavel, realiza no próximo dia 13, véspera do aniversário da cidade, o “Bingo da Tupperware”. O evento contará com 30 prêmios principais da marca que é referência quando o assunto é durabilidade e qualidade. De acordo com a organização, entre os prêmios do bingo estão diversos modelos […]
PARANÁ
Mulher privada de liberdade acha e devolve R$ 8 mil durante serviço de limpeza no Paraná
Brasil - Uma mulher privada de liberdade inserida no projeto Justiça Sem Grades, realizado através de termo de cooperação entre a Polícia Penal do Paraná (PPPR) e a Prefeitura de Municipal de Sengés, localizou e efetuou a devolução de R$ 8,1 mil em espécie durante um trabalho de limpeza nesta terça-feira (4). O serviço estava […]
OESTE E SUDOESTE
EPR Iguaçu inicia processo de implantação de pórticos do sistema de Pedágio Eletrônico
Brasil - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança no processo de implementação do primeiro sistema de Pedágio Eletrônico do Paraná. Após obter autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para prosseguir com os trâmites que envolvem a implantação do modelo, […]