Clã Sperafico terá dois pilotos no Metropolitano de Kart de Cascavel

Tomaz Sperafico é filho de Fabiano, que se destacou no kart nacionalmente e disputou a Fórmula Truck . Ele está no kart desde o ano passado e depois de disputar as duas primeiras etapas do Metropolitano, está em oito na classificação da categoria Cadete, com 21 pontos.

Cascavel e Paraná - O clã Sperafico está crescendo e os dois novos integrantes estarão em ação no próximo sábado, quando disputarão a 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel , no Kartódromo Delci Damian. Tomaz , de Toledo, irá competir na categoria Cadete; e Raul, de Dourados (MS), estará na categoria Novatos Light.

Já Raul é filho de Eloi, que nos anos 80 estava entre os grandes nomes do Paraense de Divisão 3 Classe A e Hot Fusca. Nacionalmente, disputou a Fórmula Ford. Raul tem participado de provas de kart em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e já está no cenário nacional, disputando a Fórmula Delta, com provas em Interlagos e Velocitta, em São Paulo.

Programação

Toda programação da 3ª etapa do Metropolitano de Cascavel será disputada no próximo sábado. As provas serão a partir das 10h50, indo à pista pela ordem as categorias Cadete, Mirim, F-4 Graduados, Sênior, Super Sênior, Júnior, F-4 Novatos e 195/125 Pró.