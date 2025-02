Cirurgias eletivas: Fila sem fim deixa pacientes da vez mais “impacientes”

Na noite da última quarta-feira e início da manhã de quinta-feira, uma verdadeira confusão aconteceu no Centro Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel, depois que a Secretaria de Esportes anunciou a abertura de 60 vagas para aulas de natação e hidroginástica nas piscinas públicas. As vagas são disputadíssimas e, por isso mesmo, muitas pessoas chegaram com muitas horas de antecedência, dispostas a passar a noite na fila.

Sensibilizados com a situação, os servidores resolveram, então, distribuir todas as senhas já na noite anterior e não no horário combinado – às 7h do dia seguinte. Boa vontade tiveram, só não previam que as pessoas continuariam chegando e… Cadê as fichas? Para conter a fúria do povo, um coelho foi tirado da cartola. Como num passe de mágica, surgiram mais 60 fichas e todos que estavam esbravejando em frente ao ginásio saíram satisfeitos.

Se toda fila pública pudesse ser resolvida assim, com cartas – ou melhor, senhas – que saem da manga… Mas, infelizmente, a mágica não faz parte do dia a dia de quem espera na fila por uma cirurgia eletiva em Cascavel e região. Ainda mais por se tratar de uma fila virtual, onde não é possível fazer coro e exigir atendimento.

Se é eletivo pode esperar – eles dizem. Mas por quanto tempo? Os casos podem se agravar se não passarem pelo procedimento cirúrgico? Quem espera, é paciente – mas haja paciência!

R$ 32 milhões

A história das cirurgias eletivas em Cascavel é longa e tem capítulos antes e depois da pandemia – que mudou completamente o cenário da saúde em todo o país – cancelando tudo o que não era urgente, inclusive as cirurgias eletivas, fazendo a fila aumentar ainda mais.

O capítulo mais recente data de 16 de setembro de 2024, quando o Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) começou a realizar as cirurgias eletivas dos pacientes que estão na fila de espera do SUS. O serviço é prestado pela CIS (Centro Integrado em Saúde), da cidade de Santa Mariana, vencedora da licitação que tem prazo de 12 meses. O valor do contrato é de R$ 32 milhões para a realização de 3120 cirurgias, sendo cirurgia geral, ortopedia, urologia e vascular. O valor unitário de cada procedimento varia de R$ 3.128,22 a R$ 17.569,63. Este é o primeiro contrato de terceirização de serviços do Huop que tem parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Além das eletivas, existe ainda a previsão da realização de cerca de mil procedimentos de cirurgias de urgência e de emergência que visam aliviar o Pronto-Socorro durante os 12 meses, que tem 33 leitos, mas sempre está superlotado. Para este lote o valor previsto é de R$ 5.399.170,00 para os mil atendimentos, pagos na medida em que os atendimentos forem necessários.

Quando vai ser? Todo mundo quer saber!

Cinco meses depois do início dos atendimentos no Huop, operacionalizado pelo CIS (Centro Integrado em Saúde), e com quase metade do prazo do contrato já cumprido, a reportagem do Hoje Express procurou o Huop para saber quantas cirurgias já foram realizadas e quantos pacientes seguem na fila? Quantas cirurgias foram realizadas por especialidade e em qual delas tem maior demanda? Entre outros questionamentos para trazer luz à questão das eletivas, mas infelizmente não obtivemos retorno.

É claro que se entende a complexidade do serviço e todos os fatores “extras” que não contribuem para a fila andar. Porém, todas as vezes que a imprensa tenta buscar informações sobre as “benditas cirurgias eletivas”, não há informação precisa o que também sugere certa desorganização e falta de controle, mesmo em tempos de modernidade e velocidade digital.

À Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Cascavel fizemos vários questionamentos e solicitamos entrevista com o secretário municipal de Saúde, mas não conseguimos, infelizmente.

Há quem diga que a fila tem 4 mil, 5 mil e até que já chegam perto dos 10 mil pacientes esperando. Mas quem tem a informação? Quem organiza tudo isso? E com tanto dinheiro e ações específicas anunciadas, todo mundo quer saber como coisa anda ou porque não anda…

Silvia Mezzari está há mais de quatro anos na fila para fazer uma cirurgia na bexiga. Relatou à reportagem que nunca foi chamada sequer para uma consulta de triagem ou pré-operatória. Já a Rose Taborda passou pela operação na vesícula no Huop há menos de um mês, depois de esperar pelo procedimento por mais de quatro anos. “Deu tudo certo, mas demorou bastante”, comentou.

Ambulatório de Cirurgias Eletivas do Huop é “esperança” de quem está na fila há anos – Foto: Unioeste/HUOP

Enquanto a pimenta estiver

nos olhos dos outros…

No Huop, as eletivas são para as especialidades de cirurgia geral, ortopedia, urologia e vascular. E outra fila de espera ganhou destaque no final do ano passado, quando 16 vereadores de Cascavel destinaram R$ 2.671.000,00 para financiar um mutirão de cirurgias oftalmológicas, através das emendas impositivas.