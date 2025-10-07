Home Cotidiano

DIA DAS CRIANÇAS

Ciro Nardi terá muitas atrações gratuitas para os pequenos neste sábado (11), em Cascavel

Cascavel - O Dia das Crianças está chegando e com ele muita diversão para os pequenos cascavelenses. Antecipando as comemorações, neste sábado (11), das 13h às 18h, o Complexo Esportivo Ciro Nardi será palco de brincadeiras, esportes e homenagens aos pequenos com o CiroPlay. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. 

Brinquedos infláveis, cama elástica, música, muita pipoca e uma programação repleta de energia com atividades esportivas, como futsal, vôlei e basquete nas quadras externas do complexo, tudo pensado para que as crianças possam sorrir, brincar e viver momentos de felicidade, sempre acompanhados pelos orientadores esportivos da Semel. 

O evento, que é gratuito e aberto a toda a comunidade, é um gesto de reconhecimento à importância das crianças, que iluminam o presente e inspiram o futuro. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, a organização reforça que os pequenos devem estar acompanhados de um responsável durante toda a permanência no espaço. Não é necessário inscrição.

