CIEE/PR tem 350 vagas de estágio em Cascavel; 272 são para ensino superior

Todos os estudantes a partir de 16 anos, matriculados e frequentando o ensino médio, ensino técnico profissionalizante, graduação e pós graduação, de acordo com atividades relacionadas ao curso podem se candidatar. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do CIEE/PR .

Sobre o CIEE/PR

Há 57 anos, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) atua para promover a integração da comunidade ao mercado de trabalho como agente transformador. Por meio de programas de estágios e aprendizagem, cursos de capacitação e cidadania e programas sociais, a instituição contribui para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Junto com diversas entidades e empresas privadas, o CIEE/PR está presente nos 399 municípios do Paraná na modalidade EAD e conta com 39 unidades físicas em cidades do Estado. Já recebeu cerca de 30 títulos de Utilidade Pública Municipal, possui dezenas de registros nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e também nos Conselhos Municipais de Assistência Social, condição essencial para cumprir o propósito de trabalhar para fortalecer o desenvolvimento humano e social. Ao longo de cinco décadas de atuação, o CIEE/PR contribuiu para a inserção e aperfeiçoamento técnico e profissional de mais de 1,7 milhão de beneficiados.

Crédito: Divulgação