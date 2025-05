Ciclovia é bom, mas e o estacionamento?

TERRA DAS CATARATAS

Foz é um dos destinos de julho mais buscados por estrangeiros

Julho é um mês de férias escolares, que impacta diversos públicos no turismo. Segundo levantamento realizado pelo portal de viagens e hospedagens Booking, o Paraná é um dos destinos em destaque para esse período, com muitos turistas internacionais buscando por Foz do Iguaçu. De acordo com a plataforma, o município fronteiriço está entre as cidades […]