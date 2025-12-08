Paraná - Uma área de baixa pressão que segue da Argentina e do Paraguai na direção do Rio Grande do Sul se intensifica e dará origem, nesta segunda-feira (08), a um ciclone extratropical. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mesmo não alcançando o Paraná, o ciclone mudará as condições do tempo no Estado, favorecendo a ocorrência de tempestades em várias regiões paranaenses até quarta-feira (10).

O Boletim de Gestão de Riscos feito pelo Simepar em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil aponta que, nesta segunda-feira, o risco é alto nas regiões Oeste, Noroeste e no oeste da região Norte (próximo a Maringá), para para chuva pontualmente intensa em curto espaço de tempo e tempestades localizadas, acompanhadas de rajadas de vento em superfície e precipitação de granizo.

O risco é baixo no Leste, e moderado nas outras regiões do Estado, que poderão registrar pancadas de chuva localmente intensas durante a tarde (principalmente no Norte, Campos Gerais e Centro-Sul). Apesar das instabilidades, a sensação de abafamento segue como nos últimos dias, que vem registrando temperaturas acima de 30°C em várias cidades.

Algumas estações meteorológicas do Simepar registraram a temperatura mais alta de 2025 até o momento, neste domingo (07). Elas ficam em Cândido de Abreu (38,6 °C), Palmas (31,8 °C), Distrito de Horizonte, também em Palmas (28,8 °C), Pinhais (34,2 °C), e União da Vitória (33,7 °C).

CHUVAS E VENTOS

Os maiores impactos do ciclone extratropical, entretanto, são esperados apenas para terça-feira (09), quando ele originará uma frente fria que vai atravessar o Paraná com temporais previstos em todo o estado, trazendo chuvas fortes, raios e riscos de granizo.

“Pela manhã, os temporais começam no Oeste do Paraná, se deslocando em direção ao Leste ao longo do dia. As rajadas de vento devem se intensificar, podendo superar os 70 km/h”, ressalta Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

O mapa do Boletim de Gestão de Riscos para terça-feira indica que as regiões Norte e Leste estão em risco alto para acumulados de chuva pontualmente acima dos 100 mm. No extremo Noroeste o risco é baixo, e no resto do Estado o risco é moderado.

Na quarta (10), a condição do tempo muda. O Paraná terá menores acumulados de chuva, e mais vento.