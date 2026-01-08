Ciclone extratropical não atinge o Paraná, mas trará chuva neste fim de semana, prevê Simepar

Paraná - O afastamento de uma massa de ar mais frio e seco que estava sobre a região Leste do Paraná e deixou as temperaturas mais amenas ao longo desta semana, e a mudança na direção dos ventos, que agora transportam ar quente da região de São Paulo e do Centro-Oeste do país para o Paraná, fazem com que as temperaturas voltem a subir no Estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor e a umidade, impulsionados por outros sistemas que ocorrem fora do território paranaense, trarão pancadas de chuva e alguns temporais ao longo deste fim de semana.

“Uma frente fria vai se formar no fim de semana ao sul do continente, entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e o Oceano Atlântico. Associado à frente fria, também teremos a formação de um ciclone extratropical. Nenhum destes fenômenos passará sobre o Paraná, mas impactam o tempo já a partir desta quinta-feira”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Nesta quinta-feira (08), as chuvas retornarão com um pouco mais de força ao Paraná, começando no Litoral e no Oeste. Já entre sexta, sábado e domingo (11), temporais poderão atingir todas as regiões paranaenses. Na sexta (09), o impacto será maior no Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Leste do Paraná, principalmente no período da tarde.