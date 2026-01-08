Ciclone extratropical não atinge o Paraná, mas trará chuva neste fim de semana, prevê Simepar

Paraná - O afastamento de uma massa de ar mais frio e seco que estava sobre a região Leste do Paraná e deixou as temperaturas mais amenas ao longo desta semana, e a mudança na direção dos ventos, que agora transportam ar quente da região de São Paulo e do Centro-Oeste do país para o Paraná, fazem com que as temperaturas voltem a subir no Estado.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor e a umidade, impulsionados por outros sistemas que ocorrem fora do território paranaense, trarão pancadas de chuva e alguns temporais ao longo deste fim de semana.
“Uma frente fria vai se formar no fim de semana ao sul do continente, entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e o Oceano Atlântico. Associado à frente fria, também teremos a formação de um ciclone extratropical. Nenhum destes fenômenos passará sobre o Paraná, mas impactam o tempo já a partir desta quinta-feira”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
Nesta quinta-feira (08), as chuvas retornarão com um pouco mais de força ao Paraná, começando no Litoral e no Oeste. Já entre sexta, sábado e domingo (11), temporais poderão atingir todas as regiões paranaenses. Na sexta (09), o impacto será maior no Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Leste do Paraná, principalmente no período da tarde.
“Essa combinação de calor e umidade favorece as chuvas de verão, aquelas chuvas rápidas no período da tarde. Algumas vezes elas vêm associadas com queda de granizo, rajadas de vento moderados e ocasionalmente fortes, e bastante incidência de raios”, detalha Reinaldo.
Previsão do Tempo no Fim de Semana
No sábado (10), a frente fria chega um pouco mais perto do Paraná. Mesmo sem passar sobre o Estado ela intensifica os temporais. “Há previsão de mais chuva em vários momentos do dia, sendo que as regiões que devem registrar maior volume de precipitação ou temporais um pouco mais severos são Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba. O Litoral também pode ser atingido por temporais no final do sábado”, ressalta.
No domingo (11), o tempo segue instável. A chuva perde força no Oeste e Sudoeste, mas nas outras regiões do Paraná ainda há previsão de chuva um pouco mais forte, com a tendência de maior severidade no período da tarde, estendendo às vezes pelo período da noite.
Temperaturas e Condições Climáticas
As temperaturas podem ultrapassar os 30°C em todas as regiões paranaenses na sexta-feira e no sábado (10), passando dos 33°C no Litoral, no Oeste e no Norte. O calor começa a dar uma trégua no domingo, e na segunda-feira (12) haverá maior nebulosidade, ocasionando a redução das temperaturas máximas.
Riscos e Alertas
O boletim de gestão de riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aponta risco moderado para tempestades localizadas com chuva forte em curto espaço de tempo entre a tarde e a noite de sexta-feira em todo o Paraná, podendo ocasionar de forma pontual enxurradas, destelhamentos e queda de galhos. Já no sábado, o risco é alto nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, e segue moderado no resto do Estado.
