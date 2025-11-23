Ciclista morre em grave acidente de trânsito no Bairro XIV de Novembro

Cascavel - Um homem de 40 anos, identificado como Luciano Soares Raimundo, morreu na tarde deste domingo (23) depois de se envolver em um acidente de trânsito no bairro XIV de Novembro, em Cascavel.

Segundo informações, Luciano seguia de bicicleta pela Rua Élio Willy Fauth, quando colidiu contra um caminhão. O impacto foi violento e a vítima acabou morrendo no local.